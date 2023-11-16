Bir kişiyi döverek aracını zorla almıştı: Tutuklandı

Merkez Sinan Çavuşbaşı Caddesi'nde yer alan bir akaryakıt istasyonunda bir şahsın darbedilerek aracının gasbedildiği ihbarı üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Yapılan incelemede, içerisinde nakit para, telefon ve bir ruhsatsız silah olduğu belirlenen aracı gasbeden kişinin M.A. olduğu tespit edildi.

Şüphelinin silah ticareti yaptığı ve Kemal Türker Mahallesi'ndeki iş yerinde silah imalatının bulunduğunun belirlenmesi üzerine belirtilen adrese baskın düzenleyen ekipler, burada yaptıkları aramada, 4 ruhsatsız tabanca ile namlu, tetik, kabza, şarjör, sürgü, tabanca iskeletleri gibi çok sayıda silah parçaları ve 107 gram uyuşturucu ele geçirildi.

İş yerinde bulunmayan M.A, Ümraniye'deki bir adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelinin olay günü gasbettiği araç da burada ele geçirildi.

Hakkında "gasp", "uyuşturucu madde ticareti", "silah ticareti" ve "ruhsatsız silah bulundurmak" suçlarından işlem yapılan zanlı, sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.