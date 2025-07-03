Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara'daki Yangın Yönetim Merkezi'nde yurdun farklı noktalarında devam eden orman yangınlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Yumaklı'nın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Cumhuriyet tarihinin en iyi hava ve karar filosuyla müdahalemizle çok iyi sonuçlar adlık. Sadece bugün 9 büyük yangınla mücadele ettik. Bunların 6'sını kontrol altına aldık.

Ödemiş yangınıyla mücadelemiz sürüyor.

Bu yangınlar içerine canını hiçe sayarak giren bir arkadaşımı şehit verdik.

Buca2da sanki biz hiç uyarıda bulunmamışız ne kadar önemli olduğunu ne kadar tehlikeli olduğunu anlatmamışız gibi bir fabrikanın tamiratında kullanılan bir kıvılcım orada birikmiş olan çöplere sirayet etti o çöpler yandı. Otluk alandan direkt ormana geçti ve şu anda yerleşim yerlerinin etrafında problem oluşturmaya gidecek görüntüleri oluşturdu. Rüzgar var yüksek ateş var hem de İzmir'de günlerdir 10 gündür neredeyse burada mücadele ediliyor. Bunu başka nasıl anlatacağız kamuoyumuzun takdirine bırakıyorum. Bu toplumsal bir konu herkesin omuz omuza vermesi gerekir. Eğer biz bilseydik orada kaynak yapacaklar gider müdahil olurduk.

Bu bir savaş. Yine söylüyorum Seferihisar yangınlarında da söyledim biz bu savaşı kazanırız. bizim arkadaşlarımız cephede mücadele verirken mesnetsiz iddialar sosyal medya fetişi, toplumu manipüle edecek ölçüde dezenformasyonlar bizi yoruyor. hiç kimsenin sahada mücadele eden arkadaşlarımızın moralini bozmaya hakkı yok. herkes kendisine bir çeki düzen versin. polemik yapmayacağımızı söyledik. Müsaade ederseniz arkadaşlarımızın haklarını morallerini korumaya hakkımız olsun. gerçekten bu insanüstü mücadeleye Türkiye'deki herkes destek versin.

Asıl başarı bu yangınların çıkmamasını sağlamak.

Biz yanan her metrekareye yeşerteceğiz. Buradan tekrar söylüyorum zarar gören alan bir sonraki yılın sonuna kadar ağaçlandırılır. Buradan açıkça bir duyuru yapalım.

Önümüzdeki günlerde yine çok şiddetli rüzgar, aşırı sıcaklık, düşük nem uyarısı var. Sadece bizde değil bütün dünyada da benzer şekilde olaylar yaşanıyor. Lütfen dışarıda ateş yakmayın. Bir kıvılcım bile olsa yaptığınız her neyse bunu yapmayın. Çünkü bugün ekranlarımızda gördüğümüz maalesef o bir kıvılcımdan çıkıyor. Eğer Buca'daki o duyarsızlık olmasaydı biz bugün Ödemiş yangınıyla ilgili sizlere güzel haberler vermiş olacaktık. 10 gündür bununla mücadele ediyoruz. 1 arkadaşımız şehit oldu bir vatandaşımız hayatını kaybetti. Yine bir arkadaşımız entübe halde. Teyakkuz halindeyiz. Yeni cepheler açmayalım. Yangının çıkmamasını sağlayalım bununla övünelim.