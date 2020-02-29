İSTANBUL 9°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,2336
  • EURO
    6,8843
  • ALTIN
    319.519
  • BIST100
    105994
Güncel

Irak ve Lübnan'da koronavirüs vakaları artıyor

Yeni tip koronavirüs tespit edilen kişi sayısı Irak'ta 13'e, Lübnan'da 4'e yükseldi.

AA29 Şubat 2020 Cumartesi20:25 - Güncelleme: 29 Şubat 2020 Cumartesi 20:25

Irak Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Seyf Bedr, yaptığı yazılı açıklamada, Bağdat'ta 4, Babil'de ise 1 kişide Kovid-19 tespit edilmesiyle ülkedeki vaka sayısının 13'e yükseldiğini kaydetti.

Irak makamları Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında perşembe gününden itibaren üniversiteler ve okullarda eğitime 10 gün süreyle ara verilmesi ve vatandaşlarının Çin, İran, Japonya, Güney Kore, Tayland, Singapur, İtalya, Kuveyt ile Bahreyn'e seyahatinin yasaklanması kararı almıştı.

Lübnan'da vaka sayısı 7'ye çıktı

Lübnan'da ise Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 7'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 3 kişide daha virüs görüldüğü belirtildi.

Yeni vakaların Refik Hariri Devlet Hastanesinde karantina altındaki hastalar ile önceden temas etmiş kişilerde görüldüğü kaydedildi.

İran ile sıkı ilişki içinde olan Irak ve Lübnan'da Kovid-19 tespit edilen kişilerin çoğunun İranlı ya da bu ülkede bulunmuş olması dikkati çekiyor.

Türk ordusu rejim hedeflerini sabaha kadar ağır şekilde vurdu

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Putin Rusya'da köşeye sıkıştı! Protesto gösterileri büyüyor
Putin Rusya'da köşeye sıkıştı! Protesto gösterileri büyüyor

Putin Rusya'da köşeye sıkıştı! Protesto gösterileri büyüyor

Bölgeyi ağır bombardımana tuttular
Bölgeyi ağır bombardımana tuttular

Bölgeyi ağır bombardımana tuttular

SİHA'larımız Rus yapımı Pantsir'i böyle imha etti
SİHA'larımız Rus yapımı Pantsir'i böyle imha etti

SİHA'larımız Rus yapımı Pantsir'i böyle imha etti

Başkan Erdoğan: Bizi buna zorladılar sonuçlarına da katlanacaklar
Başkan Erdoğan: Bizi buna zorladılar sonuçlarına da katlanacaklar

Başkan Erdoğan: Bizi buna zorladılar sonuçlarına da katlanacaklar
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.