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  • Bir konser vakası da Edirne Belediyesi'nde! Şarkıcı Gökçe'ye ödenen ücrete ilişkin soru önergesi
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Bir konser vakası da Edirne Belediyesi'nde! Şarkıcı Gökçe'ye ödenen ücrete ilişkin soru önergesi

Edirne Belediye Meclisinde, şarkıcı Gökçe konserine ödenen ücrete ilişkin soru önergesi verildi.

AA5 Aralık 2024 Perşembe 17:17 - Güncelleme:
Bir konser vakası da Edirne Belediyesi'nde! Şarkıcı Gökçe'ye ödenen ücrete ilişkin soru önergesi
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Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın başkanlığında Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılan aralık ayı toplantısında, 3'ü gündem dışı 10 madde görüşülerek karara bağlandı.

Gündem dışı söz alan Edirne Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Recai Koçaşlı, belediyenin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlediği şarkıcı Gökçe konserine ödenen ücretle ilgili basına yansıyan haberlerden sonra bir gündem oluştuğunu söyledi.

Akın'ın konuyla ilgili Meclis üyeleri ve Edirnelilere cevap vermesi gerektiğini belirten Koçaşlı, konuya ilişkin soru önergesi sundu.

Konserle ilgili iç denetim yapıldığını bildiren Akın, bir sorun varsa Edirne Belediyesinde buna neden olanların da bedelini ödeyeceğini belirtti.

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