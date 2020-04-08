İSTANBUL 11°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,7618
  • EURO
    7,364
  • ALTIN
    358.833
  • BIST100
    93125.6
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kütahya'nın Çakırlar köyü karantinaya alındı
Güncel

Kütahya'nın Çakırlar köyü karantinaya alındı

Kütahya'nın Simav ilçesine 35 kilometre uzaklıkta bulunan, 600 kişinin yaşadığı Çakırlar köyünün karantina altına alındığı bildirildi.

IHA08 Nisan 2020 Çarşamba 17:49 - Güncelleme: 08 Nisan 2020 Çarşamba 17:49
ABONE OL

Çakırlar köyünden yaklaşık 100 kişinin Uşak Organize Sanayi Bölgesindeki çeşitli fabrika ve tekstilde çalıştığı öğrenildi. Çakırlar Köyü Muhtarı Bayram Karaduman, her gün düzenli olarak servislerle Uşak iline yaklaşık 100 vatandaşın çalışmak üzere gidiş geliş yaptığını ifade etti. Karaduman “Dünyada ve ülkemizde baş gösteren koronavirüs (Covid-19) vakası nedeniyle, köyümüzde de tedbir amaçlı olarak karantina başlatıldı. Uşak Organize Sanayi Sitesindeki çalışan gençlerimizden i 11 gün önce öksürük belirdi. 112 Acil Yardım Ekiplerini arayıp tedavi altına aldırdık. 36 yaşındaki C.K. isimli vatandaşın test sonuçları iki defa negatif çıkmasına rağmen, bugün pozitif olarak tespit edildi. Köyümüz karantinaya alındı. Jandarma ve sağlık ekipleri tarafından çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

Çakırlar köyünde yaklaşık 400 vatandaşın ateş ölçümlerinin yapıldığı ve evden çıkmamaları için uyarıda bulunulduğu belirtildi.

Ferhat dededen duygulandıran bağış

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Fatih Portakal düğmeye bastı, FETÖ harekete geçti
Fatih Portakal düğmeye bastı, FETÖ harekete geçti

Fatih Portakal düğmeye bastı, FETÖ harekete geçti

Türkiye'den önemli koronavirüs adımı: Müthiş gelişmeyi bu sözlerle duyurdular
Türkiye'den önemli koronavirüs adımı: Müthiş gelişmeyi bu sözlerle duyurdular

Türkiye'den önemli koronavirüs adımı: Müthiş gelişmeyi bu sözlerle duyurdular

Alphabet'in sivrisinekleri tarih yazacak! İlk testler 'mükemmel'
Alphabet'in sivrisinekleri tarih yazacak! İlk testler 'mükemmel'

Alphabet'in sivrisinekleri tarih yazacak! İlk testler 'mükemmel'

Uçaklar havalandı
Uçaklar havalandı

Uçaklar havalandı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.