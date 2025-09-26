İSTANBUL 22°C / 16°C
Güncel

Bir köy tahliye edilmişti: Bursa'daki yangın kontrol altına alındı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde çıkarak rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

IHA26 Eylül 2025 Cuma 23:14 - Güncelleme:
Karacabey ilçesi Ekmekçi köyü yakınlarında çıkan yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek Akçasusurluk köyüne doğru ilerledi. Alevlerin köylere yaklaşması üzerine jandarma ekipleri bölgedeki evleri tedbir amaçlı boşaltmaya başladı.

Yangının etkilediği alanın genişlemesi çevrede büyük endişe oluştururken, vatandaşlar güvenlik güçlerinin yönlendirmesiyle bölgeden uzaklaştırıldı.

Çok sayıda kara ekibi yangına müdahale ederken, şiddetli rüzgar söndürme çalışmalarını güçleştirdi. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alındı.

