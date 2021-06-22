'Bir milletvekili bana planlarını açıkça söyledi... PKK neyse HDP aynı şeydir'

22 Haziran 2021 Salı 14:01 - Güncelleme: 22 Haziran 2021 Salı 14:01

Türkiye'nin kararlıkla mücadele ettiği terör örgütü PKK ve uzantılarını savunmak, meşruiyet kazandırmak için çalışan HDP, dağdaki teröristlerin şehirdeki gölgesi gibi dolaşıyor. Aynı zamanda amaçlarına hizmet ediyor, militan sağlıyor, maddi destek veriyor... star.com.tr, Diyarbakır'daki Kürt kanaat önderlerine, HDP ve PKK arasındaki ilişkiyi, HDP'nin gerçekten Kürtleri temsil edip etmediğini sordu.



star.com.tr'den Mehmet Cihat Ağaç'ın sorularını yanıtlayan Doğu ve Güneydoğu Anadolu Ortak Akıl Platformu Başkanı Abdülvasi Yaz, 'HDP ile PKK arasında hiçbir fark bulunmuyor. PKK neyse HDP aynı şeydir. HDP'nin sivil alanda bölge halkı üzerindeki etkisi, dağda silahla devletimizi parçalamak isteyen teröristlerin etkisinden 10 kat daha fazladır. 4 dönem önceki bir milletvekili bana planlarını açıkça söyledi... 'Önce Suriye'den başlayıp, sonra Irak'ta en son da Türkiye'de sosyalist kantonlar kurmak istiyoruz.' dedi. Sosyalizm, komünizm temelli başladılar. Şimdi de emperyal güçlerin uşaklığını yapıyorlar, bölgedeki amaçlarına hizmet ediyorlar. Hiçbir Türk kardeşim bunları, asla 'Kürtlerin temsilcisi' olarak kabul etmemelidirler.' dedi.





İşte Yaz'ın HDP, PKK ve bölgeyle ilgili açıklamaları...

'PKK NEYSE HDP ODUR... BÖLGEDE AYNI AMACA HİZMET EDİYORLAR'

PKK ile HDP arasında nasıl bir ilişki görüyorsunuz?

HDP ile PKK arasında hiçbir fark bulunmamaktadır. PKK neyse, HDP aynı şeydir. İkisi bölgede aynı amaca, aynı hedefe hizmet ediyor. HDP siyasal ve sivil alanda, bürokrasiyle devletin birçok kurumunda yer edinmiş ve hala bunların etkisini görüyoruz. Sivil alanın etkisi halkın üzerinde, dağda devleti parçalamak isteyen eli silahlı teröristlerden 10 kat daha fazladır.

'HDP İLE PKK KARANLIK ŞEBEKELERİN MAŞASIDIR... 40 YILDIR BÖLGE HALKINA ÖLÜMDEN BAŞKA BİR ŞEY SAĞLAMADILAR'

Sizce HDP ve PKK, Kürtleri mi temsil ediyor?

HDP ve PKK ile benzer örgütler var. Şimdiye kadar bölgede MLKP gibi sosyalist oluşumlar yoktu. Kandil'de bunlar bir araya geldiler. 12 örgüt bir ittifak kurdular.

Hz. Muhammed'in ümmeti olan Güneydoğu halkı, Peygamber'i içten seven bir halk. Diyarbakır demek, Peygamberler, Sahabeler şehri demek.

Küresel güçlerin karanlık şebekelerinin, hatta Orta Doğu'daki bazı karanlık şebekelerin maşası olarak bölgemizde çalışan PKK ve HDP ise, Müslüman Kürt halkına kandan, öldürmekten, bombadan, tufandan başka hiçbir fayda sağlamadı. 40 senedir bölge halkını ezen, bu terör örgütü, İslam diniyle yakından uzaktan alakası olmadığı gibi, tam tersine İslam dini ve İslam Peygamberi Hz. Muhammed'le, bilinçli bir mühendislik çerçevesinde mücadele veren, büyük akıllar tarafından organize edilen bir terör hareketidir. İçinde İslam yoktur, peygambereler yani vahiye iman yoktur. Marksist ve Leninist bir harekettir. Kürtler de Müslüman bir halktır.

Peki bu hareket bu halkın arasında nasıl yer ediniyor ve kendini nasıl bu halkın iradesinin temsilcisi olarak gösteriyor... Asıl mesele budur. Böyle bir örgütün Kürtlerle alakası yok, diniyle alakası yok, Kürtleri tarihiyle alakası yok. Bakın tarihimizde bir tane marksistin yeri yoktur. 40-50 öncesine gidin, Kürtlerden bir marksist, bir sosyalist bulamazsınız.

Kürtler meşhur oldukları Ahmed-i Hane, Melay-i Cezeri gibi isimlerle bilinirler. Bu isimlerin hepsi, alim, Müslüman ve mütedeyyin olan insanladır. Tarihleri İslam'la yoğrulmuştur.

'TÜRKLER VE KÜRTLER AYNI DÜŞMANLA KARŞI KARŞIYADIR'

Dedik ya Kürt halkı Müslüman, Muhammedi bir halktır. Bakınız Çanakkale'de, Türk kardeşleriyle aynı çukurda ikisinin de kanı dökülmedi mi, ikisinin de omuzunda aynı bayrak yok muydu? Bayrak aynı bayrak omuzlarda, ağızlarda aynı tekbirler...

Türkler ve Kürtler tekbir sedalarıyla, o günkü düşmanları denize döktü. O asrın ve bu asrın düşmanları aynıdır. Bu gün de Türkler ve Kürtler aynı düşmanlarla karşı karşıyadır. Daha sistematik, daha teknolojik bizim karşımızdalar ama, unutmamamız gerekir ki hedefler aynıdır.

Kürtler PKK'dan son derecek farklı bir halktır...

EMPERYALİST GÜÇLERİN UŞAKLIĞINI YAPIYORLAR

Bakınız bir gün Bağlar'dayım. HDP'nin selefi olan o dönemki partiden bir milletvekili esnaf ziyareti yapıyor. Ona Kürtçe 'hoş geldiniz' dedim. Bana Kürtçe bilmediğini söyledi.

Ben de ona, 'Kürtçe bilmiyorsunuz, Kürtleri tanımıyorsunuz... Sizde öyle bir cevher olmalı ki sizi Kürtlerin başına getiriyorlar.' dedim.

Bana asıl planlarını şöyle açıkladı:

'Ben sosyalist bir grubun temsilcisiyim. Önce Suriye'den başlayıp, sonra Irak'ta en son da Türkiye'de sosyalist kantonlar kurmak istiyoruz.'

Sosyalizm, komünizm temelli başladılar. Şimdi de emperyal güçlerin uşaklığını yapıyorlar, bölgedeki amaçlarına hizmet ediyorlar. Hiçbir Türk kardeşim bunları, asla 'Kürtlerin temsilcisi' olarak kabul etmemelidirler.' dedi.

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