İSTANBUL 21°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Ekim 2025 Perşembe / 9 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,9976
  • EURO
    48,9017
  • ALTIN
    5365.2
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Bir not yürek yaktı! Gebze faciasında acı detay

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken ve Bilir ailesinden 4 kişiye mezar olan binadan aileye ait çıkan fotoğraf ve notlar dikkat çekti. Duvara asılı olan notta, 'İyi ki doğdun ortancamız' yazısı ve Hayrünnisa'ya ait fotoğraf yürekleri dağladı.

İHA30 Ekim 2025 Perşembe 11:36 - Güncelleme:
Bir not yürek yaktı! Gebze faciasında acı detay
ABONE OL

Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde altında eczane bulunan bina, saat 07.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü.

Binada kiracı olarak ikamet eden 5 kişilik Bilir ailesi enkaz altında kaldı. Yapılan ihbarlar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucunda gündüz saatlerinde aileden Muhammed Emir Bilir (12) ve Nisa Bilir'in (14) cansız bedenine ulaşıldı.

Ailenin büyük kızı Dilara Bilir (18) ise enkaz altından sağ olarak çıkarıldı. Arama ve kurtarma çalışmalarının 19'uncu saatinde baba Levent Bilir ve anne Bilir'in (44) cansız bedenine ulaşıldı.

YÜREK PARÇALAYAN FOTOĞRAF

Enkazdan aileye ait çıkan fotoğraf ve notlar ise yürekleri dağladı.

Duvara asılı olan notta, "İyi doğdun ortancamız" yazısı ve Nisa'ya ait fotoğraf dikkat çekti.

  • Kocaeli Gebze
  • Bilir Ailesi
  • Çöken Bina

ÖNERİLEN VİDEO

Hisar'dan kritik atış! MSB o anları paylaştı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.