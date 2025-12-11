İSTANBUL 14°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Aralık 2025 Perşembe / 21 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,625
  • EURO
    50,0001
  • ALTIN
    5779.46
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bir polis şehit olmuştu: Çekmeköy'deki narkotik operasyonda yeni gelişme
Güncel

Bir polis şehit olmuştu: Çekmeköy'deki narkotik operasyonda yeni gelişme

İstanbul Çekmeköy'de narkotik operasyonunda polis memuru Emre Albayrak'ın şehit edilmesine ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

IHA11 Aralık 2025 Perşembe 12:31 - Güncelleme:
Bir polis şehit olmuştu: Çekmeköy'deki narkotik operasyonda yeni gelişme
ABONE OL

İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri pazartesi günü saat 07.30 sıralarında Çekmeköy Aydınlar Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi'ndeki eve uyuşturucu operasyonu gerçekleştirmişti. Yapılan operasyonda evde bulunan şüpheliler polis ekiplerine ateş açmış ve çıkan çatışmada Özel Harekat Polisi Emre Albayrak, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu.

Çatışmada polis memurunu şehit eden Ramzan A. (35) etkisiz hale getirilmiş ve saldırganlardan Çetin A. ve babası Cemal A. ise olay yerinde yakalanarak gözaltına alınmıştı. Çalışmalarını genişleten Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, aile apartmanı olarak kullanılan binada saldırgan Ramazan A.'nın eşi Rabia A. ile üst katta oturan annesi Bedriye A. ve en alt katta oturan erkek kardeşi Çetin A.'nın eşi Simge A. da gözaltına alınmıştı.

5 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan Cemal A., Bedriye A. , Çetin A., Rabia A. ve Simge A. emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

  • çekmeköy
  • narkotik operasyonu
  • Polis Memuru Emre Albayrak

ÖNERİLEN VİDEO

Sultangazi'de bu kadarına da ''pes'' dedirten görüntü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.