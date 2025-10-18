İSTANBUL 20°C / 15°C
  'Bir rekor' olarak duyuruldu! 3 bin 385 konutun kura çekimi gerçekleştirildi
Güncel

'Bir rekor' olarak duyuruldu! 3 bin 385 konutun kura çekimi gerçekleştirildi

Gaziantep'te Şahinbey Belediyesince hayata geçirilen 10 bin konutluk projenin ilk etabında yer alan 3 bin 385 konutun kura çekimi gerçekleştirildi. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu yaptığı açıklamada, '3 bin 385 konutu tek seferde yapıyoruz. Bu da bir rekor. Allah'ın izniyle bir yıl içerisinde tamamlayıp inşallah vatandaşlarımıza teslim edeceğiz' dedi.

AA18 Ekim 2025 Cumartesi 19:35 - Güncelleme:
'Bir rekor' olarak duyuruldu! 3 bin 385 konutun kura çekimi gerçekleştirildi
Şahinbey Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekiminde ev sahibi olma hayalini kuran vatandaşlar, isimlerinin okunmasıyla büyük sevinç yaşadı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, herkesin ev sahibi olmasını istediklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açtığı vizyonla gösterdiği istikamette yollarına devam ettiklerini ifade eden Tahmazoğlu, şunları kaydetti:

"3 BİN 385 KONUTU TEK SEFERDE YAPIYORUZ"

"Bizim vizyonumuz, sosyal belediyecilik alanında 7'den 70'e, doğumdan ölüme kadar vatandaşımızın yanındayız. Hepsine destek olmak adına her türlü desteği veriyoruz. 3 bin 385 konutu tek seferde yapıyoruz. Bu da bir rekor. Allah'ın izniyle bir yıl içerisinde tamamlayıp inşallah vatandaşlarımıza teslim edeceğiz."

Konutta ödeme şartlarında faizin, banka kredisinin olmadığını aktaran Tahmazoğlu, yüzde 20'sini peşin alacaklarını, bu peşinatı da 4 taksite bölüp 10 yıl vadeyle evleri teslim edeceklerini kaydetti.

10 BİN KONUTLUK PROJE

Şahinbey Belediyesinin 10 bin konutluk projesi, sosyal donatı alanları, yeşil parklar, okul, cami ve spor alanlarıyla örnek bir şehirleşme modeli olacak.

Proje tamamlandığında binlerce aile, modern, güvenli ve konforlu konutlarda yeni hayata adım atacak.

Popüler Haberler
