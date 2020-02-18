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Bill Gates: 10 milyon insan ölecek! Bir saat sonra korkutucu haber geldi

Koronavirüs (Covid-19) hakkında önemli açıklamalarda bulunan Bill Gates, virüs salgınının Afrika'ya ulaşması durumunda 10 milyon insanın öleceğini söyledi. Gates'in konuşmasından birkaç saat sonrasında ise, Afrika kıtasında ilk virüs vakası Mısır'da görüldü.

18 Şubat 2020 Salı19:33 - Güncelleme: 18 Şubat 2020 Salı 19:33

Dünya devi Microsoft'un kurucusu, yazılımcı ve küresel sağlık öncüsü Bill Gates, geçtiğimiz günlerde ABD'nin Seattle kentinde katıldığı bir etkinlikte, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılmaya devam den coronavirüs (Covid-19) hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

GATES: KORONA AFRİKA'YA ULAŞIRSA 10 MİLYON İNSAN ÖLECEK

Koronavirüsün Sahra Altı Afrika'ya ulaşması halinde büyük bir felaketin yaşanacağını söyleyen Gates, 10 milyon insanın öleceğini dile getirdi.

Sahra Altı Afrika ülkeleri, haritada yeşil olarak işaretlenmiştir.

EBOLA'DAN ÇOK DAHA TEHLİKELİ

Bölgedeki sağlık hizmetlerinin ve altyapının yetersizliğinden bahseden Bill Gates, koronavirüsün Ebola'dan çok daha fazla endişe verici olduğunu söyledi.

Covid-19'un 1957'deki Asya Gribi (H2N2) gibi öldüren bir salgın olduğunu belirten Gates, bağışıklık sistemimizin de buna hazır olmadığını kaydetti.

AÇIKLAMADAN BİR KAÇ SAAT SONRA AFRİKA'DA İLK VAKA

Gates'in Afrika için yaptığı uyarıdan birkaç saat sonra, Mısır'da ilk koronavirüs vakası görüldü. Kahire yönetimi, Çinli bir turistte virüse rastlanıldığını açıkladı.

2 MİLYON İNSAN ÖLDÜ

Asya Gribi, 1957 yılında Çin'den başlayarak, Uzak Doğu'ya daha sonra da Avustralya, Amerika ve Avrupa kıtasına yayılmış olmasından ötürü bu adla anılmaktadır. Asya gribinden ölenlerin sayısının 2 milyon olduğu tahmin ediliyor.

Kaynak: Haber 7

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