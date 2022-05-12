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  • 'Bir Şiir Bir Hayat/Zindandan Mehmed'e Mektup' sergisi, 13 Mayıs 2022'de AKM'de başlıyor
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'Bir Şiir Bir Hayat/Zindandan Mehmed'e Mektup' sergisi, 13 Mayıs 2022'de AKM'de başlıyor

Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Araştırma Vakfı'nın başlattığı sergi serilerinden ikincisi olan 'Bir Şiir Bir Hayat/Zindandan Mehmed'e Mektup' sergisi, 13 Mayıs 2022'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Atatürk Kültür Merkezi'nde başlıyor. Sergi, Necip Fazıl'ın hem doğum günü hem vefat günü olan 26 Mayıs tarihinde, Üstad'ın Yılanlı Kuyu'dan çıkışını işaret ederek son bulacak.

12 Mayıs 2022 Perşembe 16:24 - Güncelleme:
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Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Araştırma Vakfı tarafından hazırlanan, Şeyma Kısakürek Sönmezocak'ın küratörlüğünü üstlendiği "Bir Şiir Bir Hayat / Zindandan Mehmed'e Mektup" başlıklı sergi ise 13- 26 Mayıs'ta AKM Çok Amaçlı Salonda ziyaretçileri ağırlayacak.

Usta edebiyatçı Fazıl'ın Toptaşı Cezaevi'nde yazdığı "Zindandan Mehmed'e Mektup" şiiri, Necip Fazıl'ın hayatın akışından koparılmasını, onun ve ailesinin ıstırabını yansıtan şiiri 5 duyusuna hitap edebilecek şekilde tasarlanıp sergide yerini alacak. Türk Kültür hayatına yeni bir soluk kazandırma gayesi ile başlanan bu interaktif sergi serilerinde, ziyaretçilerin hapishane atmosferini Necip Fazıl gözünden yasayabilmeleri amaçlandı.

18 Mayıs'ta AKM Tiyatro Salonu'nda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek sergi 12 gün boyunca sürecek.

Sergi, Necip Fazıl'ın hem doğum günü hem vefat günü olan 26 Mayıs tarihinde, Üstad'ın Yılanlı Kuyu'dan çıkışını işaret ederek son bulacak.

Son teknoloji ile harmanlanmış hem dijital hem interaktif sergi, mayıs ayı içerisinde AKM'de Çok Amaçlı Salonda ziyaretçilerini bekliyor.

  • Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Araştırma Vakfı
  • Bir Şiir Bir Hayat/Zindandan Mehmede Mektup
  • Atatürk Kültür Merkezi

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