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Bir sonraki Ay ve Güneş tutulması ne zaman?

2 Temmuz'da yaşanan tam Güneş tutulması ve ardından 16 Temmuz'da yaşanan ve ülkemizden de gözlenebilen parçalı Ay tutulması gerçekleşti. Peki, bir sonraki Ay ve Güneş tutulması ne zaman?

  • TM Dijital Haber Merkezi – Gökhan Ertaş
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Temmuz ayı içerisinde yaşanan Ay ve Güneş tutulmasının ardından 2019 yılı içerisinde bir Güneş tutulması daha gerçekleşecek. 2020 yılında ise, dört Ay ve iki Güneş tutulması gerçekleşecek.
 
2019 İÇRİSİNDE BİR GÜNEŞ TUTULMASI DAHA GERÇEKLEŞECEK
 
26 Aralık 2019'da gerçekleşecek halkalı Güneş tutulması Suudi Arabistan, Güney Hindistan ve Endonezya'nın bazı bölgelerinde görülebilecek. Ayrıca tutulmanın kısmi bir bölümü Türkiye'nin doğusundan da görülebilecek.
 
 
26 Aralık 2019'da gerçekleşecek halkalı Güneş tutulmasının görülebileceği bölgeler
 
2020 YILI İÇERİSİNDE DÖRT AY TUTULMASI GERÇEKLEŞECEK
 
2020 yılında; 10 Ocak, 5 Haziran, 4 Temmuz ve 29 Kasım tarihlerinde olmak üzere toplam dört Ay tutulması geçekleşecek. 10 Ocak ve 5 Haziran'daki tutulmalar ülkemizden de gözlenebilecek.
 
2020 YILI İÇERİSİNDE İKİ GÜNEŞ TUTULMASI GERÇEKLEŞECEK
 
2020 yılında; 21 Haziran ve 14 Aralık tarihlerinde iki Güneş tutulması gerçekleşecek. 21 Haziran'da yaşanacak olan tutulma ülkemizden de gözlenebilecek.
 
 
21 Haziran 2020'de yaşanacak Güneş tutulmasının görülebileceği bölgeler

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