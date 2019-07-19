Bir sonraki Ay ve Güneş tutulması ne zaman?

Temmuz ayı içerisinde yaşanan Ay ve Güneş tutulmasının ardından 2019 yılı içerisinde bir Güneş tutulması daha gerçekleşecek. 2020 yılında ise, dört Ay ve iki Güneş tutulması gerçekleşecek.

2019 İÇRİSİNDE BİR GÜNEŞ TUTULMASI DAHA GERÇEKLEŞECEK

26 Aralık 2019'da gerçekleşecek halkalı Güneş tutulması Suudi Arabistan, Güney Hindistan ve Endonezya'nın bazı bölgelerinde görülebilecek. Ayrıca tutulmanın kısmi bir bölümü Türkiye'nin doğusundan da görülebilecek.

26 Aralık 2019'da gerçekleşecek halkalı Güneş tutulmasının görülebileceği bölgeler

2020 YILI İÇERİSİNDE DÖRT AY TUTULMASI GERÇEKLEŞECEK

2020 yılında; 10 Ocak, 5 Haziran, 4 Temmuz ve 29 Kasım tarihlerinde olmak üzere toplam dört Ay tutulması geçekleşecek. 10 Ocak ve 5 Haziran'daki tutulmalar ülkemizden de gözlenebilecek.

2020 YILI İÇERİSİNDE İKİ GÜNEŞ TUTULMASI GERÇEKLEŞECEK

2020 yılında; 21 Haziran ve 14 Aralık tarihlerinde iki Güneş tutulması gerçekleşecek. 21 Haziran'da yaşanacak olan tutulma ülkemizden de gözlenebilecek.

21 Haziran 2020'de yaşanacak Güneş tutulmasının görülebileceği bölgeler