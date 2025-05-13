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Bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu... Balık Ayhan'dan acı haber!

Bir süredir yoğun bakım servisinde tedavi gören Roman müzisyen Ayhan Küçükboyacı'dan acı haber geldi. 'Balık Ayhan' adıyla tanınan Roman müzisyen, 58 yaşında hayatını kaybetti.

AA13 Mayıs 2025 Salı 09:46 - Güncelleme:
Bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu... Balık Ayhan'dan acı haber!
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"Balık Ayhan" adıyla tanınan Roman müzisyen Ayhan Küçükboyacı, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 58 yaşında hayatını kaybetti.

Sanatçının vefatı, sosyal medya hesabından paylaşılan "Değerli sanatçımız Balık Ayhan'ı kaybettik." notuyla duyuruldu.

Ayhan Küçükboyacı, nefes darlığı şikayetiyle 12 Nisan'da yakınları tarafından Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne götürülmüş ve burada yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı.

BALIK AYHAN KİMDİR?

İstanbul'da 1967'de dünyaya gelen Balık Ayhan, profesyonel kariyerine, 16 yaşında Galata Kulesi çevresinde müzik yaparak başladı.

"Yaşayan Ruhlar" adlı albümünü 1992'de yayınlayan sanatçı, albümün ardından Türkiye genelinde ün kazandı.

Roman kültürünü yansıtan "Bizim Mahalle" ve "Kara Çalı Gibi" adlı parçaları ile geniş dinleyici kitlesine ulaşan Küçükboyacı, "İstanbul İmparatorları" ve "Bab'ı İstanbul" albümleriyle de adından söz ettirdi.

Roman müziği alanında tanınan sanatçı, "Ağır Roman", "Dansöz", "Ispanaktan Nağmeler" ve "Baba Bi Buçuk" adlı sinema filmlerinde de rol aldı.

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