Bir telefondan beklenen her şey Casper VIA M30 Plus'ta

Günlük hayatın her noktasında kullanıcıların yoğun şekilde kullandığı ve mobilleşmenin son derece arttığı bir dönemde kullanıcıların telefonlardan beklentileri de değişiyor. Üstün teknolojik donanıma sahip ürünleri, rekabetçi fiyatlarla kullanıcısıyla buluşturan Türkiye'nin teknoloji markası Casper, VIA M30 Plus telefonuyla tüketicilerin benzersiz bir deneyim yaşamasını sağlıyor. 5000 mAh batarya kapasitesine, 6.5" IPS ekrana, 4 GB RAM'e ek olarak 4 GB VRAM özelliklerine sahip VIA M30 Plus, kullanıcıların tüm ihtiyaçlarına tek bir telefonla yanıt veriyor. Yeni Casper VIA M30 Plus, 128 GB'lık depolama alanıyla binlerce fotoğraf karesi ve videoyu saklayabilme imkanı sunuyor.

Batarya Kapasitesi ve Üstün RAM Özelliğiyle Asla Yarı Yolda Bırakmaz

Özellikle teknoloji trendlerini takip eden birçok tüketicinin beklentisini karşılayacak VIA M30 Plus ile Casper, cazip fiyatı ve kaliteli donanıma sahip olmak isteyen tüm kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılıyor. Android 12 sürümüyle gelen ve 4 GB RAM'e ek olarak artırılabilir 4 GB Sanal RAM seçeneğiyle toplamda 8 GB RAM kapasitesine ulaşan VIA M30 Plus, 5000 mAh kapasitesindeki bataryasıyla kullanıcılarını asla yarı yolda bırakmıyor. Uygun fiyatlı ve son derece güçlü teknolojik özelliklere sahip olmasının yanı sıra şık tasarımıyla da dikkatleri üzerine çeken Casper VIA M30 Plus'ın üstün batarya kapasitesi sayesinde tüm kullanıcılar, 11 saat video izleyebiliyor, 30 saatten fazla müzik dinleyebiliyor veya 32 saat boyunca telefonda konuşabiliyor. VIA M30 Plus, 8 çekirdekli yapısı, 2.0 GHz frekans hızı, 12 nm işlemci mimarisi sayesinde çoklu işlem gerektiren uygulamalar için kolay ve güvenilir bir deneyim sunuyor. Sahip olduğu yapay zeka teknolojisi sayesinde üst düzey güvenlik sağlayan VIA M30 Plus, kullanıcıların yüz tanıma sistemi ya da parmak izi okuma yöntemiyle telefonlarını kullanabilmelerini sağlıyor.

6.5' IPS EKRAN İLE SİNEMATİK DENEYİM İMKANI

%89 ekran gövde oranı ve 6.5" HD IPS panele sahip Casper VIA M30 Plus ile tüm multimedya içeriklerde sinematik bir deneyim elde etme imkanı sağlanıyor. VIA M30 Plus'ın IPS panelinin yanı sıra 450 NIT parlaklığın verdiği etkili görüntü kalitesi, maksimum verim düşünülerek tasarlanırken 8.9 mm'lik ince ve zarif gövdeye sahip yapısı kullanıcılarını ayrıcalıklı hissettiriyor. En mutlu anların hatırlanmasına yardımcı olan fotoğrafların kusursuz olması tüketici tercihlerinde önemli bir noktada duruyor. Kullanıcıların ihtiyaçlarını bilen Casper, onların en mutlu anlarını 13MP ana kamera, 2MP makro kameraya sahip VIA M30 Plus'la ölümsüzleştirmelerine olanak sağlıyor. Çoklu kamera modları sayesinde etkileyici fotoğraflar çekmek Casper VIA M30 Plus ile mümkün olurken güncel Type-C teknolojisiyle kullanıcıların hem telefonlarını verimli şarj edebilmesine hem de hızlı veri aktarımı yapmasına imkan tanıyor.

Casper VIA M30 Plus ile ilgili detaylı bilgiye https://www.casper.com.tr/telefon/casper-via-m30-plus linkinden ulaşabilirsiniz.