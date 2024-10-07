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Güncel

Bir telefonla 3 milyon liradan oldu! 6 ilde yapılan operasyonla yakalandılar

Isparta'da kendilerini polis olarak tanıtarak bir vatandaşı 3 milyon lira dolandıran şahıslar, Isparta merkezli 6 ilde yapılan operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan 19 kişiden 8‘i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

IHA7 Ekim 2024 Pazartesi 22:32 - Güncelleme:
Bir telefonla 3 milyon liradan oldu! 6 ilde yapılan operasyonla yakalandılar
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Edinilen bilgiye göre, Isparta'da yaşayan Ş.Ö. adlı vatandaş, kendisini telefonda polis olarak tanıtan şahsın yönlendirmesi ile banka hesaplarındaki 3 milyon TL'yi verilen hesaplara transfer etti. Transfer işleminin ardından dolandırıldığını anlayan vatandaş, polise şikayette bulundu.

EMNİYET HAREKETE GEÇTİ

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan detaylı çalışmalar sonucu İstanbul, İzmir, Kocaeli, Kayseri, Adana ve Şanlıurfa illerinde ikamet ettikleri tespit edilen 19 şüphelinin yakalanması için koordineli çalışma gerçekleştirildi. Düzenlenen operasyonla şüpheliler yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 13 cep telefonu, 201 sim kart, 1 adet 7.65 mm tabanca ve 5 adet fişek bulundu.

8 KİŞİ TUTUKLANDI

4 gün süren ifade işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklanırken, 10 kişi serbest bırakıldı. 1 yabancı uyruklu şahıs ise sınır dışı edildi. Ekiplerce el konulan dijital materyallerin incelemesinin devam ettiği bildirildi.

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