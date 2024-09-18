İnsansız savaş uçağı KIZILELMA PT-3 teker kesme testini başarıyla tamamladı.

Baykar'ın tamamen mili ve özgün olarak geliştirdiği KIZILELMA insansız savaş uçağı bir testi daha geçti. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, Teker Kesme Testi'ni sosyal medya hesabından paylaştı.

Selçuk Bayraktar, testin başarıyla tamamlanmasından ardından yaptığı açıklamada, "Bayraktar KIZILELMA orta irtifadaki sistem tanımlama testini başarıyla tamamladı. Bu gerçekleştirdiğimiz üçüncü test oldu. Bundan sonra da geliştirme faaliyetlerimiz kapsamında birçok testimiz devam edecek. İnşallah 2024'ün başında KIZILELMA'nın seri üretimine başlamayı hedefliyoruz. Bunun yanında heyecanla ilk uçuşunu beklediğimiz, dünyanın kısa pistli gemilerine inip kalkabilen ilk SİHA'sı olacak Bayraktar TB3'ün de ilk uçuşuna hazırlanıyoruz. Tüm bu gelişmeler vatanımıza ve milletimize hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

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