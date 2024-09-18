İSTANBUL 25°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Eylül 2024 Çarşamba / 15 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,0939
  • EURO
    37,9715
  • ALTIN
    2818.63
  • BIST100
    9774.49
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bir test daha tamam! Kızılelma'dan müthiş görüntüler!
Güncel

Bir test daha tamam! Kızılelma'dan müthiş görüntüler!

Yerli ve milli üretim KIZILELMA PT-3 teker kesme testini başarıyla tamamladı. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar o anlara ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Star Gazetesi18 Eylül 2024 Çarşamba 20:23 - Güncelleme:
Bir test daha tamam! Kızılelma'dan müthiş görüntüler!
ABONE OL
İnsansız savaş uçağı KIZILELMA PT-3 teker kesme testini başarıyla tamamladı.

Baykar'ın tamamen mili ve özgün olarak geliştirdiği KIZILELMA insansız savaş uçağı bir testi daha geçti. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, Teker Kesme Testi'ni sosyal medya hesabından paylaştı.

Selçuk Bayraktar, testin başarıyla tamamlanmasından ardından yaptığı açıklamada, "Bayraktar KIZILELMA orta irtifadaki sistem tanımlama testini başarıyla tamamladı. Bu gerçekleştirdiğimiz üçüncü test oldu. Bundan sonra da geliştirme faaliyetlerimiz kapsamında birçok testimiz devam edecek. İnşallah 2024'ün başında KIZILELMA'nın seri üretimine başlamayı hedefliyoruz. Bunun yanında heyecanla ilk uçuşunu beklediğimiz, dünyanın kısa pistli gemilerine inip kalkabilen ilk SİHA'sı olacak Bayraktar TB3'ün de ilk uçuşuna hazırlanıyoruz. Tüm bu gelişmeler vatanımıza ve milletimize hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Bakan Kacır: Muazzam bir mesafe katettik

Türkiye'den dünyaya İHA-SİHA damgası! Çin ve ABD'nin hakimiyeti sona erdi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.