İSTANBUL 30°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Temmuz 2020 Cuma / 3 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8505
  • EURO
    7,952
  • ALTIN
    417.002
  • BIST100
    118894
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bir ton 100 kilogramlık dana 27 bin liradan alıcı buldu
Güncel

Bir ton 100 kilogramlık dana 27 bin liradan alıcı buldu

Kahramanmaraş'ta 1 ton 100 kilogramlık 'Paşa' isimli kurbanlık dana 27 bin liradan alıcı buldu. Kahramanmaraş'ta hiçbir çiftlikte 'Paşa'nın büyüklüğünde bir hayvan bulunmadığını ifade eden besici, 'Bana göre uygun gitti. Kasap fiyatına gitti diyebilirim. Satın alan arkadaşların Allah hayrını, kurbanını kabul etsin.' dedi.

AA24 Temmuz 2020 Cuma 15:20 - Güncelleme: 24 Temmuz 2020 Cuma 15:20
ABONE OL

Yaklaşan Kurban Bayramı ile kentteki hayvan pazarlarında hareketlilik devam ediyor.

Onikişubat ilçesinde besicilik yapan Ali Uyduran, canlı hayvan borsasında 1 ton 100 kilogramlık "Paşa" isimli danayı, sıkı bir pazarlıkla 27 bin liradan sattı.

Pazarlıkta ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kurallarına uyuldu. Pazarlık sırasında renkli görüntüler oluştu.

Tokalaşarak yapılan pazarlıklar, bu yıl değnek aracılığıyla gerçekleştirildi.

Besici Uyduran, AA muhabirine, "Paşa"yı özenle beslediğini ve 1,5 yıldır bakımlarını yaptığını söyledi.

Kahramanmaraş'ta hiçbir çiftlikte "Paşa"nın büyüklüğünde bir hayvan bulunmadığını ifade eden Uyduran, "Bana göre uygun gitti. Kasap fiyatına gitti diyebilirim. Satın alan arkadaşların Allah hayrını, kurbanını kabul etsin." dedi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.