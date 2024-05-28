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Güncel

Bir Türk bayrağını kaldırma skandalı daha! DEM Parti yandaşa kullandırdı, yetmedi alkole izin verdi

Geçtiğimiz günlerde belediye meclis salonundaki Türk bayrağını kaldırarak tepki çeken DEM Parti yönetimindeki Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi yeni bir skandala daha imza attı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, hasta yakınlarına hizmet için açılan misafirhaneyi yandaşlarına kullandırırken, aynı misafirhanedeki Türk bayrağının da kaldırıldığı ortaya çıktı. Öte yandan yasak olduğu halde misafirhanede alkollü içecek tüketildiği iddia edildi.

28 Mayıs 2024 Salı 09:48 - Güncelleme:
Bir Türk bayrağını kaldırma skandalı daha! DEM Parti yandaşa kullandırdı, yetmedi alkole izin verdi
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DEM Parti yönetimindeki Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, hasta ve hasta yakınlarına tahsis edilen misafirhaneyi amacı dışında kullanmaya başladı. Yönetimin devralındığı 8 Nisan'dan bugüne misafirhanede kente sendika faaliyeti için gelen yöneticilerden, spor müsabakalarına izlemeye gelenlere, festivale katılan konuklara kadar birçok kişi misafirhaneden faydalandı.

Kalanlar arasında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde sendikal faaliyet yürütmek amacıyla gelen DİSK'e bağlı Güvenlik-Sen Genel Başkanı Serdar Aslan, Ekoloji Zirvesi, Tiyatro Festivaline katılan kişiler yer aldı.

Misafirhaneyi amacı dışı kullananlar, kurallara da riayet etmedi. Yasak olduğu halde alkollü içecek tükettiği iddia edildi.

KURUMDAKİ TÜRK BAYRAKLAR KALDIRILDI

Misafirhanede DEM'li yönetim kapıda bulunan Türkiye haritası şeklindeki bayrak ile yemekhane içinde bulunan Türk bayrağı kaldırıldı.

Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesabında misafirhaneyle ilgili yaptığı paylaşımda Türk bayrağı kaldırılırken Büyükşehir Belediyesinin flamalarının olduğu görüldü.

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