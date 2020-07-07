IHA 07 Temmuz 2020 Salı 16:57 - Güncelleme: 07 Temmuz 2020 Salı 17:34

İstanbul Valiliğinden yapılan uyarıda şu ifadeler kullanıldı:

“İstanbul’da Anadolu yakasının doğu ilçelerinde (Şile, Tuzla, Pendik, Sultanbeyli, Çekmeköy, Sancaktepe) yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren, yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”

İstanbul’da önümüzdeki 5 gün için hava tahminleri ise şöyle:

8 Temmuz- gök gürültülü sağanak yağışlı; en düşük 23, en yüksek 28 derece. 9 Temmuz- parçalı bulutlu; en düşük 21, en yüksek 30 derece. 10 Temmuz- az bulutlu; en düşük 22, en yüksek 29 derece.11 Temmuz- az bulutlu; en düşük 23, en yüksek 31 derece. 12 Temmuz- az bulutlu; en düşük 22, en yüksek 32 derece.

METEOUYARI KODU: SARI

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır."