İSTANBUL 9°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Ocak 2026 Cumartesi / 12 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,499
  • EURO
    51,624
  • ALTIN
    6788.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bir video, bir ses, büyük tuzak: RTÜK Deepfake dolandırıcılığına dikkat çekti
Güncel

Bir video, bir ses, büyük tuzak: RTÜK Deepfake dolandırıcılığına dikkat çekti

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yapay zeka teknolojisi kullanılarak hazırlanan sahte videolarla yapılan dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşları uyarmak amacıyla yeni bir kamu spotu yayımladı. Spotta, yapay zekayla oluşturulan sahte görüntü ve seslerin yatırım vaadi gibi içeriklerle nasıl kullanıldığı gözler önüne serildi.

AA31 Ocak 2026 Cumartesi 20:48 - Güncelleme:
Bir video, bir ses, büyük tuzak: RTÜK Deepfake dolandırıcılığına dikkat çekti
ABONE OL

Üst Kurulun NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, yapay zekayla oluşturulan "Eski Ulaştırma ve Dijital Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Harun Beyat" karakterinin yatırım vaadi içeren konuşmasına yer verilerek, "Gerçeği ayırt et. Bilgiyi teyit et. Gözlerine değil, aklına güven." uyarısı yapıldı.

Yapay zekanın herkesi taklit edebileceği vurgusu yapılan videoda, şunlar kaydedildi:

"Sevdiğiniz birinin görüntüsü size güven verir, ancak gerçekte böyle bir video hiç çekilmedi. Yapay zeka güvenini kullanarak seni kandırabilir. Uygulama indirmeden önce, yatırım yapmadan önce iki kez düşün. Yapay zeka her şeyi taklit edebilir, güveni bile."

  • RTÜK
  • kamu spotu
  • yapay zeka dolandırıcılığı
  • Deepfake

ÖNERİLEN VİDEO

Yolcu uçağının tekerleği koptu: O anlar kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.