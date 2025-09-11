Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin konuya ilişkin paylaşımında şunlar yer aldı:

Bazı basın organlarında ve sosyal medya mecralarında yer alan "Ormanlar İmara Açılıyor! Yangınlar Bitti, Sıra Otellerde!" ve "İktidar, Antalya Kalesi'ni de satılığa çıkarttı" şeklindeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından turizm yatırımlarına tahsis edilen alanlar, orman vasfını yitirmiş kamu taşınmazları olup yanan orman alanlarının imara açılması kesinlikle söz konusu değildir.

Anayasa'nın 169'uncu maddesi uyarınca "yanan ormanların yerinde yeni orman yetiştirilir" ve 6831 sayılı Orman Kanunu'na göre de yanan alanların orman sınırları dışına çıkarılması mümkün değildir.

Ayrıca, Antalya Kaleiçi'nde yer alan tarihi kale burcunun satılığa çıkarıldığı yönündeki iddialar da doğru değildir. Kültürel varlık içeren alanlarda, koruma kurullarının onayı olmadan herhangi bir yapılaşmaya veya satışa izin verilmesi mümkün değildir.

Yapılan tahsisler ise kültürel mirasın korunması, sürdürülebilir turizm ve kamu yararı esasları çerçevesinde yürütülmektedir. Tüm bu işlemler, ilgili kurumların denetiminde planlı turizm politikaları çerçevesinde hayata geçirilmektedir.

Habere konu olan alan ise 20 yıldır konaklama tesisi olarak işlev görmektedir. Alanın tahsis süresi dolması nedeniyle yeniden tahsis ilanı verilmiştir. Yeni bir alanın tahsise çıkılması ya da surların satılması söz konusu değildir.

Kamuoyunun resmî açıklamaları dikkate alması, dezenformasyon içeren paylaşımlara itibar etmemesi önemle rica olunur.