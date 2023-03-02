Bir yalanları daha çürütüldü! ''Sınırlardan geçiş söz konusu değil''

Bazı sosyal medya hesaplarındaki "depremde ağır hasar gören Hatay'a Suriyeli sığınmacı akını olduğu" iddiasının gerçek olmadığı ortaya çıktı.

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, sınır kapılarından herhangi bir geçiş söz konusun olmadığı belirlendi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, sınırları termal kameralar ve insansız hava araçları ile 7/24 izlediği ifade edilirken, hudutta herhangi bir hareketlilik ve geçmenin teşebbüsünün olmadığı ortaya çıktı.

İddiayı ortaya atan kişinin daha önce de benzer iddialarının olduğu ve daha sonra iddiasının doğru olmadığını açıkladığı belirlendi.