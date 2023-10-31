Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomide somut bir düzelme olmadığı için Mehmet Şimşek'e bir uyarı iletti" iddiasının doğru olmadığı bildirildi.

"'MEHMET ŞİMŞEK'E BİR UYARI İLETTİ' İDDİASI DOĞRU DEĞİLDİR"

Spekülatif haberlere itibar edilmemesi gerektiği belirtilen açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomide somut bir düzelme olmadığı için Mehmet Şimşek'e bir uyarı iletti" iddiası doğru değildir. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve ilgili tüm kurumlar, Türkiye ekonomisinin hedeflerine ulaşması için çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Piyasalarda güvensizlik ve tedirginlik oluşturmaya yönelik kasıtlı bir şekilde dolaşıma sokulan spekülatif haberlere itibar etmeyiniz." ifadelerine yer verildi