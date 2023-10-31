İSTANBUL 23°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Ekim 2023 Salı / 16 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,2786
  • EURO
    30,1768
  • ALTIN
    1817.13
  • BIST100
    7709.1
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bir yalanları daha tutmadı! ''Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Şimşek'e uyarı iletti'' iddiasına yalanlama
Güncel

Bir yalanları daha tutmadı! ''Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Şimşek'e uyarı iletti'' iddiasına yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi(DMM) “Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomide somut bir düzelme olmadığı için Mehmet Şimşek'e bir uyarı iletti” iddiasının doğru olmadığını açıkladı.

31 Ekim 2023 Salı 13:48 - Güncelleme:
Bir yalanları daha tutmadı! ''Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Şimşek'e uyarı iletti'' iddiasına yalanlama
ABONE OL

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomide somut bir düzelme olmadığı için Mehmet Şimşek'e bir uyarı iletti" iddiasının doğru olmadığı bildirildi.

"'MEHMET ŞİMŞEK'E BİR UYARI İLETTİ' İDDİASI DOĞRU DEĞİLDİR"

Spekülatif haberlere itibar edilmemesi gerektiği belirtilen açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomide somut bir düzelme olmadığı için Mehmet Şimşek'e bir uyarı iletti" iddiası doğru değildir. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve ilgili tüm kurumlar, Türkiye ekonomisinin hedeflerine ulaşması için çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Piyasalarda güvensizlik ve tedirginlik oluşturmaya yönelik kasıtlı bir şekilde dolaşıma sokulan spekülatif haberlere itibar etmeyiniz." ifadelerine yer verildi

  • dezenformasyonla mücadele
  • dmm haber
  • erdoğan uyarı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.