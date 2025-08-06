İzmir'in 8 ilçesinde ana boru arızası, elektrik arızası ve depolardaki su seviyesinin düşüklüğü nedeniyle 2 ila 8 saat su kesintisi yapılacağı bildirildi.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden (İZSU) yapılan açıklamada, ana boru hattında meydana gelen arıza, elektrik arızası ve depolardaki su seviyesinin düşüklüğü sonucu 8 ilçeye bu akşam 2 ila 8 saat su verilemeyeceği belirtildi.

Açıklamada, Balçova ilçesinde Çetin Emeç Mahallesi, Bergama ilçesinde Atmaca, Barbaros, Selçuk, Ulucami, Zafer mahalleleri, Buca ilçesinde Zafer Mahallesi, Çiğli ilçesinde Ahmet Efendi, Ataşehir, Aydınlıkevler, Balatçık, Çağdaş, Güzeltepe, Köyiçi, Küçük Çiğli, Maltepe, Yenimahalle Yakakent mahalleleri, Güzelbahçe ilçesinde Atatürk, Çamlı, Çelebi, Kahramandere, Mustafa Kemal Paşa, Siteler, Yelki mahalleleri, Karabağlar ilçesinde Esentepe, Fahrettin Altay, General Kazım Özalp, Muammer Akar, Poligon, Üçkuyular mahalleleri, Karşıyaka ilçesinde Aksoy, Alaybey, Atakent, Bahariye, Bahçelievler, Bahriye Üçok, Bostanlı, Cumhuriyet, Dedebaşı, Demirköprü, Donanmacı, Fikri Altay, Goncalar, İmbatlı, İnönü, Mavişehir, Mustafa Kemal, Nergiz, Şemikler, Tersane, Tuna, Yalı mahalleleri ile Kemalpaşa ilçesinde Ulucak Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi'nin su kesintilerinden etkileneceği aktarıldı.

KEMALPAŞA'DA ÇÖP DAĞLARI OLUŞTU

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde belediye tarafından toplanan çöplerin İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenli olarak alınmadığı, çöplerin gelişi güzel araziye boşaltıldığı öğrenildi.

İzmir ve ilçelerinde yaşanan çöp sorununa bir yenisi daha eklendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Kemalpaşa'da bulunan çöp transfer merkezinden düzenli olarak çöp alınmadığı için ilçe belediyesi tarafından toplanan çöplerin kamyonlarla araziye boşaltıldığı görüldü.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan ve aynı zamanda doktor olan AK Parti Kemalpaşa İlçe Başkanı Dr. Metin Yaşar, olayın her açıdan sıkıntılı olduğunu belirterek, hem Büyükşehir Belediyesinin hem de ilçe belediyesinin bir an evvel bu soruna çözüm bulması gerektiğini vurguladı. Yaşar, "Düşünebiliyor musunuz? Zaten CHP'li Kemalpaşa belediyesi tarafından ilçeye yapılması gereken rutin belediye hizmetleri tam anlamıyla yerine getirilmiyordu. Şimdi yarım-yamalak toplanan çöpler de ovaya dökülüyor. Adeta çöp dağları oluşmuş. Bu çöpler halk sağlığı başta olmak üzere yar altı suları, tarım arazilerine zarar verir, yangınlara yol açabilir. Yaz aylarında olduğumuz için koku ve sinek istilası ile başbaşa kalabiliriz. Hem halk sağlığı hem çevre sağlığı açısından içler acısı bir durum yaşanıyor. Çöp transfer merkezinden çöpler düzenli alınmadığı için çöp araçları ilçeden toplanan çöpleri ovaya döküyorlar. Bu çöpler ne zaman alınacak. Zaten günlük toplanan çöpler düzenli olarak alınmazken ve çöp yığınları ne kadar kalacak. Biz Kemalpaşalılar olarak bu sorunun giderilmesini istiyoruz" diye konuştu.

Çöp döküm alanının hem ilçe merkezine hem de sanayi kuruluşlarına oldukça yakın bir yerde olduğunu da vurgulayan İlçe Başkanı Metin Yaşar, alanın aynı zamanda ilçe mezarlığının da hemen alt kısmında olduğunu belirtti.

Döküm alanında hayvan leşlerinin de olabileceğine dikkat çeken Yaşar, köpeklerin buradan insanlara salgın hastalık bulaştırabileceğini dile getirdi.

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