Güncel

Bir yanda kuraklık, bir yanda israf... CHP'li belediye iki gündür onaramadı

Sık sık su kesintileriyle ve toplanmayan çöplerle gündeme gelen CHP yönetimindeki İzmir'de patlayan boru nedeniyle 2 gündür su boşa akıyor. Duruma tepki gösteren ve İZSU'nun hala çözüm bulamadığına değinen mahalle sakinlerinden Sezai Öztekin, 'Su şelale gibi akıyor ve çocuklar suyun altında eğleniyor. Geçen gün işten geldim, sular kesikti ve duş alamadım. 2 gün banyo yapmadan işe gidip geldim.' dedi.

AA9 Ağustos 2025 Cumartesi 13:42 - Güncelleme:
Bir yanda kuraklık, bir yanda israf... CHP'li belediye iki gündür onaramadı
ABONE OL

İzmir'in Karabağlar ilçesinde patlayan su borusunun onarılmaması nedeniyle suyun 2 gündür boşa aktığını savunan mahalle sakinleri, duruma tepki gösterdi.

Çeşme'de su krizini bakanlık bitirdi

Cennetçeşme Mahallesi 3954 Sokak'ta su borusu henüz belirlenemeyen nedenle patladı. Tazyikli su metrelerce yükselerek çevreye yayıldı.

Mahalleli durumu İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Genel Müdürlüğüne bildirdi, su borusunun üzerine tuğla koyarak suyun boşa akmasını önlemeye çalıştı.

Suyun iki gündür boşa aktığını savunan mahalle sakinleri, borunun onarılmamasına tepki gösterdi.

Mahalle sakinlerinden Sezai Öztekin (58), benzer arızaların daha önce de yaşandığını, bu sokakta 2 gündür suyun yola aktığını söyledi.

İzmir'in gözdesi çöplüğe döndü

Öztekin, suyun metrelerce yükselmesine dikkati çekerek, "Su şelale gibi akıyor ve çocuklar suyun altında eğleniyor. Geçen gün işten geldim, sular kesikti ve duş alamadım. 2 gün banyo yapmadan işe gidip geldim." dedi.

Kentte su kaynaklarının yetersizliği nedeniyle düzenli su kesintisi yapıldığını belirten Öztekin, "İZSU'yu aradım, durumun acil olduğunu da söyledim. Ekipler, su borusunu onarmak için hala gelmiyorlar. Biz bu yönden çok şikayetçiyiz. Kendi imkanlarımızla bu suyu parka vererek ağaçları sulamaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Su krizi yaşayan İzmir'de bidon satışları arttı!

Mahalle sakini Tuğçe Kalender de kendisinin İZSU'ya ihbarda bulunduğunu, ancak dönüş alamadığını ifade ederek, "Nasıl kuraklık yaşamayalım? Yetkililer lütfen buraya gelsin ve müdahale etsin, kuraklık da yaşamayalım." dedi.

