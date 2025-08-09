İzmir'in Karabağlar ilçesinde patlayan su borusunun onarılmaması nedeniyle suyun 2 gündür boşa aktığını savunan mahalle sakinleri, duruma tepki gösterdi.

Çeşme'de su krizini bakanlık bitirdi Cennetçeşme Mahallesi 3954 Sokak'ta su borusu henüz belirlenemeyen nedenle patladı. Tazyikli su metrelerce yükselerek çevreye yayıldı.

Mahalleli durumu İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Genel Müdürlüğüne bildirdi, su borusunun üzerine tuğla koyarak suyun boşa akmasını önlemeye çalıştı.

Suyun iki gündür boşa aktığını savunan mahalle sakinleri, borunun onarılmamasına tepki gösterdi.

Mahalle sakinlerinden Sezai Öztekin (58), benzer arızaların daha önce de yaşandığını, bu sokakta 2 gündür suyun yola aktığını söyledi.

İzmir'in gözdesi çöplüğe döndü Öztekin, suyun metrelerce yükselmesine dikkati çekerek, "Su şelale gibi akıyor ve çocuklar suyun altında eğleniyor. Geçen gün işten geldim, sular kesikti ve duş alamadım. 2 gün banyo yapmadan işe gidip geldim." dedi.

Kentte su kaynaklarının yetersizliği nedeniyle düzenli su kesintisi yapıldığını belirten Öztekin, "İZSU'yu aradım, durumun acil olduğunu da söyledim. Ekipler, su borusunu onarmak için hala gelmiyorlar. Biz bu yönden çok şikayetçiyiz. Kendi imkanlarımızla bu suyu parka vererek ağaçları sulamaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.