İSTANBUL 32°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Ağustos 2025 Salı / 11 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,6671
  • EURO
    47,0017
  • ALTIN
    4413.98
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bir yanda sıcaklık rekoru bir yanda yağış müjdesi
Güncel

Bir yanda sıcaklık rekoru bir yanda yağış müjdesi

Meteoroloji, sıcaklıkların yurdun batı bölgelerinde mevsim normalleri civarında, diğer kesimlerde ise mevsim normalleri üzerinde seyredeceğini bildirirken, hafta boyunca dar alanda yağışların görüleceğini duyurdu.

AA5 Ağustos 2025 Salı 16:27 - Güncelleme:
Bir yanda sıcaklık rekoru bir yanda yağış müjdesi
ABONE OL

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, hafta ortasında etkili olacak hava durumuna ilişkin bilgi verdi.

Tekin, temmuzda birçok ilde sıcaklık rekorları kırıldığını belirterek, "Önümüzdeki günlere bakıldığında ülkemizin batı kesimlerinde hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde ise mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceğini tahmin etmekteyiz." dedi.

Hafta boyunca dar alanda yağışların görüleceğini söyleyen Tekin, yarın akşam itibarıyla Trakya, Balıkesir, Çanakkale, Kütahya, Trabzon, Rize, Artvin ile Ardahan çevreleri ile İskenderun Körfezi'nde yağışların etkili olacağını bildirdi.

Perşembe günü İstanbul başta olmak üzere Marmara'nın doğusu, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Ardahan, Kars, Hatay, Adana, Osmaniye çevrelerinin yağışlı geçeceğini aktaran Tekin, "Cuma ve cumartesi günü ise ülkemizin kuzey kesimlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanaklar devam edecek." ifadelerini kullandı.

3 BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU

Başkentte yarın ve perşembe günü yağış beklenmediğini bildiren Tekin, cuma kısa süreli sağanak geçişleri olacağını söyledi.

Tekin, Ankara'da hava sıcaklıklarının perşembe ve cuma günü 33 ila 34 derece seyredeceğini belirtti.

İstanbul'da yarın akşam itibarıyla Avrupa yakasında kısa süreli yağış geçişlerinin olacağını belirten Tekin, "Perşembe ve cuma günü ise İstanbul'da sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanakları göreceğiz. Hava sıcaklığı 3 gün boyunca 30 ila 31 derece arasında seyredecek." diye konuştu.

İzmir'de ise yağış beklemediğini aktaran Tekin, "Önümüzdeki 3 gün boyunca kuzeyli yönlerden rüzgar kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esecek. Fırtınaya karşı vatandaşlarımızın tedbirli olmalarını istemekteyiz. Gün boyunca İzmir'de hava sıcaklığı 35 ila 37 derece arasında değişecek." ifadesini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Antalya'da 30 yıl önce süs için dikilen Agave bitkisi çiçek açtı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.