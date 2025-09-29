Okullarda başörtüsünün yasaklanması yönünde çağrılar yapan Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası'nın (KTOEÖS), AB fondaşı Kuir Kıbrıs Derneği'nin LGBT faaliyetlerine destek verdiği ortaya çıkarken, Sendika Başkanı Selma Eylem'in başörtüsü hakkında yaptığı açıklama ise tepki çekti.

Sabah'ın haberine göre; İçerisinde pedofili ahlaksızlığını da bulunduran LGBT'nin faaliyetlerine destek veren Eylem, başörtüsü hakkında "Okullarda çocukların başının örtülmesi çocuk istismarıdır. Sizin gerici, yobaz anlayışınıza karşı Atatürkçü, ilerici, çağdaş eğitim hakkı için mücadele veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Elde edilen bilgilere göre Avrupa Birliği, KKTC'de 300'e yakın sendika ve STK'yı fonluyor.

LGBT'li Kuir Kıbrıs Derneği'ne 2019-2021 yılları arasında "Sömürüden Özgür LGBTI+ Hayat Projesi" kapsamında 159 bin 986 avro hibe yapan AB, Kıbrıs Toplumu Medya Merkezi'ne ise 2019-2022 yılları arasında "Kıbrıs Türk toplumunda LGBTI hakları konusunda diyalog yaratma" projesi kapsamında 280 bin 654 avro fon sağladı.

Fonlanan dernekler arasında İnsan Hakları Platformu Derneği de bulunuyor. LGBT hakları adı altında faaliyetler yürüten ve terör devleti İsrail destekçisi olduğu bilinen derneğe, AB tarafından 700 bin avroyu aşkın fon sağlandı.