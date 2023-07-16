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  • Bir yılda 126 bin 835 motosiklet denetime tabi tutuldu
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Bir yılda 126 bin 835 motosiklet denetime tabi tutuldu

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce yılbaşından bu yana 126 bin 835 motosiklet sürücüsü denetlendi.

AA16 Temmuz 2023 Pazar 15:49 - Güncelleme:
Bir yılda 126 bin 835 motosiklet denetime tabi tutuldu
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İstanbul'da yılbaşından bu yana yapılan motosiklet denetimlerinde 126 bin 835 sürücüye ceza kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 1 Ocak - 14 Temmuz tarihlerinde kent genelinde yapılan uygulamalarda, 287 bin 699 motosikletin denetlendiği belirtildi.

Denetimlerde, 126 bin 835 motosiklet sürücüsüne idari para cezası uygulandığı aktarılan açıklamada, 15 bin 560 motosikletin de trafikten men edildiği kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu uygulamalarda 326 çalıntı motosiklet ile 83 adet sahte ya da ikiz plaka kullandığı belirlenen motosikletle ilgili de işlem yapıldığı vurgulandı.

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