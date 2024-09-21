Bir yorgun mermi faciası daha! 7 yaşındaki Nisa hayatını kaybetti

Yarpuzlu köyünde evinin önünde oturan 7 yaşındaki Nisa Sönmez'in başına yorgun mermi isabet etti.
Suriye'den geldiği iddia edilen yorgun mermi Gaziantep bir kişinin ölümüne neden oldu
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.KÖYÜNDE TOPRAĞA VERİLDİ
Yaralanan çocuk, Muş Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Elazığ'a gönderildi.
KPSS'den çıkan genç kızın başına mermi isabet etti!
Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden çocuğun cenazesi, kara yoluyla getirildiği köyde toprağa verildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.