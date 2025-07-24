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Bir zamanların terör yuvası artık doğaseverlerin meskeni

Muş'un etkileyici doğasıyla öne çıkan Şenyayla'da kamp kuran doğaseverler 'Terörsüz Türkiye' sürecine dikkat çekti. Etkinliğe katılan Sevil Polat bölgenin doğal güzelliğine hayran kaldığını ifade ederek, Şenyayla'nın artık huzur ve kardeşliğin sembolü haline geldiğini söyledi.

IHA24 Temmuz 2025 Perşembe 15:40 - Güncelleme:
Bir zamanların terör yuvası artık doğaseverlerin meskeni
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Şehrin stresinden uzaklaşmak ve doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen doğaseverler, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla huzurun hakim olduğu Şenyayla'ya çıkarma yaptı. Genç Adımlar Derneği'nce organize edilen etkinlikte farklı meslek kollarından yaklaşık 30 kişilik grup, iki gün boyunca bölgede doğa yürüyüşleri ve çeşitli kamp aktiviteleri gerçekleştirdi. Yıllarca terör örgütünün barınma alanı olarak kullandığı bölge, devletin kararlı mücadelesi sayesinde yeniden halkın hizmetine sunulurken, doğaseverlerin kamp etkinliği bölgeye olan güvenin artmasına da katkı sağladı.

Genç Adımlar Derneği Başkanı Sedat Özcan, Türkiye'nin dört bir yanında sürdürülen huzur ve güven ortamına katkı sağlamak istediklerini belirterek, benzer etkinliklerin artarak devam edeceğini ifade etti. Özcan, "Genç Adımlar Derneği olarak bu yıl Muş'un büyüleyici doğasıyla öne çıkan Şenyayla'da 30 kişilik bir gençlik kampı düzenledik. Katılımcılar arasında öğrenciler, memurlar ve çeşitli meslek gruplarından gençler yer aldı. Gündüz yaklaşık 10 kilometrelik bir doğa yürüyüşü yaptık. Akşam ise kamp alanımıza dönerek çadırlarımızı kurduk, ateş başında sohbet ediyoruz. Herkes çok mutlu, doğayla baş başa olmak herkese iyi geldi. Amacımız, gençleri doğayla yeniden buluşturmak ve birlikte paylaşabilecekleri bir alan oluşturmak. Şenyayla'nın sessizliği, temiz havası, yıldızlı geceleri tarif edilemez bir huzur sunuyor. Bu kampı geleneksel hale getirmeyi planlıyoruz. Doğa atölyeleri, kültürel buluşmalar ve ekolojik farkındalık çalışmalarıyla Şenyayla'yı bir gençlik merkezi haline getirmek istiyoruz. Tüm doğa ve kamp tutkunlarını Şenyayla'ya davet ediyorum. Gerçekten görmeden anlaşılmaz, yaşanması gerekir" dedi.

Etkinliğe katılan Sevil Polat da bölgenin doğal güzelliğine hayran kaldığını ifade ederek, Şenyayla'nın artık huzur ve kardeşliğin sembolü haline geldiğini söyledi. Polat, "Ekiple birlikte Şenyayla bölgesine geldik. Yaklaşık 10 kilometre kadar yürüdükten sonra kamp alanına ulaştık. Çadırlarımızı kurduk. İlk defa arkadaşlarımla birlikte Şenyayla'yı gezmeye geldim. Yaklaşık 30 kişilik bir ekiple buradayız. Kamp deneyimi yaşamak çok güzel bir duygu, herkese tavsiye ederim. Ortam oldukça güvenli. Muş'umuzun gözde yerlerini Genç Adımlar Derneği ile birlikte keşfediyoruz. Doğaseverleri bu güzellikleri görmeye davet ediyoruz. Ortam harika, herkesin deneyimlemesini isterim" ifadelerini kullandı.

  • terör
  • terör örgütü
  • şenyayla

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