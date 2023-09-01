Birbirlerinin altını oymuşlar! Seçim öncesi Davutoğlu'nun Akşener'e yaptığı teklif ortaya çıktı

Seçimlerdeki hezimetin ardından dağılan 6'lı Masa'da yaşanan entrikalar tek tek ortaya dökülüyor. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun seçim öncesi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e sağ bir ittifak ve Cumhurbaşkanı adaylığı teklif ettiği ortaya çıktı. Görüşme kamuoyuna, son toplantıda masadan kalkan Akşener'i ikna çabası olarak yansıtılmıştı.

6'lı Masa üyelerinin hiçbir zaman birbirlerine güvenmedikleri bu örnekle tescillenmiş oldu.

OYUN İÇİNDE OYUN!

Yeni Şafak'ın haberine göre, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Feramuz Üstün, "Seçim sürecinde, Genel Başkanımız bizzat Ahmet Davutoğlu Meral hanıma adaylık teklifi etti. Yine Akşener'e sağ muhafazakâr bir ittifakın oluşturulmasını önerdi. Ancak Akşener kabul etmedi" açıklamasını yaptı.

2023 seçimleri sürecinde ittifak içi ittifak formülü üzerinden, CHP'nin dahil olmadığı sağ bloklu bir ittifak yapmayı düşünen Gelecek Partisi ve Saadet Partisi, DEVA ile iş birliği önermişti. DEVA Partisi'nin kabul etmediği öneri rafa kalkmıştı.

NE OLMUŞTU?

Muhalefet, 14 ve 28 Mayıs'ta aldığı seçim yenilgisi sonrası birbirine düştü. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimlerin ikinci turu öncesinde 6'lı koalisyon fertlerinden gizli şekilde Zafer Partisi Ümit Özdağ ile 'bakanlık' protokolü imzalaması krizi daha da derinleştirmişti.

Özdağ'a biri İçişleri Bakanlığı dahil üç bakanlık ve MİT Başkanlığı'nın verildiği mutabakata ilişkin konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Biz bakanlıkları bölüşmemiştik. Henüz bunu konuşmadan İçişleri ya da şu bu diye bakanlıkların adını koymak yanlış olmuştur." ifadelerini kullanmıştı.

İYİ Parti kanadı yaptığı açıklamalarla 2024 yılında yapılacak yerel seçimlere de ayrı gireceğinin restini çekmişti.