Türkiye'nin birçok Avrupa büyükelçiliğinde taziye defteri açıldı

Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun'un eşlik ettiği çok sayıda ülkenin büyükelçisi, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle başsağlığı ve acil şifa dileklerini içeren mesajları kaleme aldıkları taziye defterini imzaladı.

Başta Azerbaycan'ın Viyana Büyükelçisi Rövşen Sadıkbeyli olmak üzere, Mısır, Belçika, Avustralya, Kazakistan büyükelçileri gibi çok sayıda temsilci taziye defteri açılır açılmaz Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliğine geldi.

Büyükelçi Ceyhun, Türkiye'nin bu zor gününde yanında yer alan ülkelere teşekkür ederek taziye defterinin perşembe akşamına kadar elçilikte açık tutulacağını bildirdi.

Ceyhun ayrıca Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg'in de yarın taziye defterini imzalamak üzere elçiliğe geleceği bilgisini paylaştı.

- LETONYA

Letonya Cumhurbaşkanı Egils Levits, Türkiye'nin Riga Büyükelçiliği'ni ziyaret ederek taziye defterini imzaladı.

Türk halkına başsağlığı dileklerini ileten Levits, tüm ailelere ve arama kurtarma çalışmalarında bulunanlara güç diledi.

Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics de Riga Büyükelçiliği'ni ziyaret ederek taziye defterini imzaladığını sosyal medyadan duyurdu.

- ESTONYA

Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu, Türkiye'nin Tallinn Büyükelçiliği'ni ziyaret ederek taziye defterini imzaladı.

Reinsalu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Büyükelçiliğe yaptığı ziyarete değinerek "Türkiye'de meydana gelen trajik deprem ve ardından gelen artçı sarsıntılarda sevdiklerini kaybeden ailelere en içten taziyelerimi iletiyorum. Estonya bu yıkıcı doğal afetin ardından Türkiye ile dayanışma içindedir." ifadelerini kullandı.

- BOSNA HERSEK

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak Üyesi Denis Becirovic, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği'nde açılan taziye defterini imzaladı.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin ile bir araya gelen Becirovic, Bosna Hersek halkı adına Türkiye'ye başsağlığı dilediğini ifade etti.

Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic de taziye defterini imzalayarak başsağlığı dileklerini Büyükelçi Girgin'e aktardı.

- HIRVATİSTAN

Türkiye'nin Zagreb Büyükelçiliği'nde açılan taziye defteri de Hırvatistan İslam Birliği Başkanı Aziz Hasanovic tarafından imzalandı.

Türk halkına başsağlığı dileklerini ileten Hasanovic, Hırvatistan İslam Birliğinin depremzedeler için yardım kampanyası başlattığını ifade etti.

- KARADAĞ

Türkiye'nin Podgorica Büyükelçiliği'nde açılan taziye defterine de devlet yetkilileri, siyasi parti liderleri ve vatandaşlar taziye mesajlarını yazdı.