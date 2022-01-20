Birçok il ve ilçede eğitime kar engeli

20 Ocak 2022 Perşembe 02:22 - Güncelleme: 20 Ocak 2022 Perşembe 02:32

Ülkenin birçok bölgesini etkisi altına alan kar yağışı, soğuk hava ve tipi sebebiyle eğitime ara verilirken, illerde bulunan engelli ve hamile kamu personeli ise idari izinli sayıldı.

BİLECİK

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kar yağışı nedeniyle il genelinde okullar tatil edildi.

MERSİN

Mersin`in Erdemli ve Mut ilçelerinde, etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı ilkokul ve ortaokullarda eğitime bugün ara verildi.

Erdemli Kaymakamlığından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle kırsal kesimdeki Karayakup, Dağlı, Kösbucağı, Çamlı, Çerçili, Koramşalı, Aslanlı, Sarıkaya, Sorgun, Güzeloluk ile Şehit Ali İhsan Öger ilk ve ortaokullarında bugün eğitim yapılmayacağı duyuruldu.

KARAMAN

Karaman`da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il merkezi ile Ayrancı, Kazımkarabekir, Başyayla, Sarıveliler ve Ermenek ilçelerinde bugün eğitime ara verildi.

GAZİANTEP

Gaziantep`te olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün eğitime ara verildiği açıklandı. Vali Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, meteorolojik verilere göre kentte aşırı buzlanma beklendiğini belirtti.

Etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Gaziantep Üniversitesi`nde de bugün eğitime ara verildi.

ŞANLIURFA

Şanlıurfa`da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il genelinde özel okul ve kurumlarda eğitim ve öğretim bugün tatil edildi.

KARS

Kars`ta etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde bugün eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il ve ilçelerde devam eden yoğun kar yağışı ile olumsuz hava koşulları nedeniyle, il genelinde eğitim öğretimin 20 Ocak perşembe günü de tatil edildiği duyuruldu.

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş`ta etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, vatandaşların buzlanma, don ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar ile çığ tehlikesine karşı dikkatli olunmaları istendi.

HAKKARİ

Hakkari merkez ve ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte yoğun kar, tipi ve buzlanmanın etkili olduğu, il merkezi ve ilçelerinde bugün eğitime ara verildiği belirtildi.

SİİRT

Siirt`te etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle, il genelinde 20 Ocak Perşembe ve 21 Ocak Cuma günleri ara eğitime verildiği açıklandı.

GÜMÜŞHANE

Gümüşhane`de de buzlanma ve don nedeniyle bugün eğitime ara verileceği bildirildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayının sağlık, ulaşım ve benzeri olumsuz etkileri olabileceğinin değerlendirildiği belirtildi.

KARABÜK

Karabük'te etkili olan kar yağışı ve buzlanma tehlikesine karşı okulların bugün tatil edildiği açıklandı.

RİZE

Rize'de etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Rize Valiliği, bugün da okulların tatil edildiğini duyurdu.

AĞRI

Ağrı'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve ilçelerde eğitim ve öğretime bugün ara verildi.

ŞIRNAK

Şırnak`ta etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde bugün eğitime ara verildi.

DİYARBAKIR

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, kentte olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların bugün ve yarın tatil edildiğini açıkladı.

KİLİS

Kilis Valiliği`nden yapılan açıklamada, Kilis merkez ve ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu.

MUŞ

Muş`ta, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün eğitime ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, kentte kar yağışının ve olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

KASTAMONU

Kastamonu'da iki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle Abana, Ağlı, Azdavay, Bozkurt, Cide, Çatalzeytin, Devrekani, Doğanyurt, Hanönü, Küre, İhsangazi, İnebolu, Şenpazar, Taşköprü, Tosya ve Pınarbaşı ilçelerindeki tüm okulların 20 Ocak Perşembe günü de tatil edildiği duyuruldu.

SİVAS

Sivas`ta etkili olan yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle bugün il genelinde ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.

GİRESUN

Giresun`un Alucra, Çamoluk, Çanakçı, Dereli, Doğankent, Espiye, Eynesil, Görele, Güce, Şebinkarahisar, Tirebolu ve Yağlıdere ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle tüm eğitim kademelerinde eğitim öğretime bugün ara verildiği açıklandı.

Ayrıca kentte merkez, Bulancak, Keşap ve Piraziz ilçelerindeki köy okulları da tatil edildi.

AKSARAY

Aksaray`da olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün eğitime ara verildi.

NİĞDE

Niğde`de bugün okullar, aşırı buzlanma ve olumsuz hava şartları nedeniyle tatil edildi.

BAYBURT

Bayburt`ta yoğun kar yağışı nedeniyle bugün eğitime ara verileceği duyuruldu.

ARTVİN

Artvin`de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve ilçelerde eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.

ADANA

Adana'nın Tufanbeyli, Saimbeyli ve Feke ilçelerinde hava koşullarının olumsuz devam etmesi sebebiyle 20 Ocak Perşembe günü de okullar tatil.

BİTLİS

Bitlis genelinde, yoğun kar yağışı nedeniyle bugün için eğitime ara verildiği açıklandı.

ÇANKIRI

Çankırı`da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Çerkeş ilçesinde bugün ve yarın eğitime ara verildi. Atkaracalar, Bayramören ve Kurşunlu ilçelerinde tüm kademelerde, Ilgaz ilçesinde ise taşımalı eğitim ve taşımalı özel eğitim verilen okullarda 20 Ocak perşembe günü eğitim öğretime ara verildi.

ZONGULDAK

Zonguldak`ta merkez ve merkeze bağlı belde ve köyler ile Çaycuma, Devrek, Gökçebey, Ereğli ve Kozlu ilçelerimizdeki taşıma kapsamındaki ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime 20 Ocak Perşembe günü ara verildi.

KAYSERİ

Kayseri`de etkili olan kar yağışı sonrası oluşan soğuk hava ve buzlanma nedeniyle Yeşilhisar, Felahiye, Pınarbaşı, Sarız, Bünyan, Tomarza, Develi, İncesu, Akkışla, Özvatan ve Yahyalı ilçelerinde 20 Ocak Perşembe okullar tatil edildi.

BALIKESİR

Balıkesir`in Dursunbey ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ilk, orta ve lise düzeyindeki okullar 20 Ocak 2022 Perşembe günü tatil edildi.

SAMSUN

Samsun`un Alaçam ve Yakakent ilçelerinde, kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

SİNOP

Sinop`ta etkili olan yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle bugün il genelinde eğitime ara verildi.

BATMAN

Batman`ın Hasankeyf ve Gercüş ilçelerinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün eğitime ara verildi.

MALATYA

Malatya`da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve ilçelerde eğitime bugün ara verildi.

BURSA

Bursa`nın Orhaneli, Büyükorhan ve Harmancık ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle bugün okullar tatil edildi.

ERZİNCAN

Erzincan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim verilen ara 1 gün daha uzatıldı.

IĞDIR

Iğdır`da dün geceden itibaren etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Etkili olan kar yağışı nedeniyle bugün Iğdır kent merkezi ve Tuzluca ilçesine bağlı tüm okullarda eğitime bir günlük ara verildi.

BARTIN

Bartın`da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okullar bugün tatil edildi. Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışı ve yoğun buzlanma nedeniyle 20 Ocak Perşembe il genelindeki tüm ilkokullar, ortaokullar ve liselerde eğitime ara verildiği belirtildi.