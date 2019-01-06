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Birçok ilde eğitime kar engeli

Kar yağışı nedeniyle, Samsun, Kırıkkale, Çorum ve Kastamonu'da okullar yarın için tatil edildi.

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Samsun

Samsun Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, iç kesimlerdeki ilçelerde kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, Vezirköprü ilçesinin yanı sıra Havza, Ladik, Asarcık ve Kavak ilçelerinde yarın ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu.

Ayrıca aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacakları aktarıldı.

Çorum

Çorum’da da kar yağışının etkili olduğu ilçelerde eğitime yarın ara verilecek.

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İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Sungurlu, İskilip, Laçin ve Kargı ilçelerinde okulların yarın için tatil edildiği bildirildi.

Kastamonu

Kastamonu'da ise kent merkezinin ardından Devrekani ilçesinde de okullar yarın için tatil edildi.

Kırıkkale

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, etkili olan yoğun kar yağışı ve beraberinde oluşabilecek buzlanma nedeniyle kent merkezi ve tüm ilçelerde resmi ve özel anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, rehberlik araştırma merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde yarın eğitime ara verileceği ifade edildi.

Açıklamada, aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi. 

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