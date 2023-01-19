Birçok özelliğe sahip Anadolu propolisi ilaç ham maddesi olma yolculuğunda

Güvenilir Ürün Platformu açıklamasında görüşlerine yer verilen Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı, antibakteriyel, antiviral, antimikrobiyal, antidiyabetik, antitümör, antiinflamatuvar ve antifungal özelliklere sahip Anadolu propolisinin, diyabet, KOAH, kanser ve benzeri pek çok hastalıkta tedavi yaklaşımı geliştirmek üzere kullanılması için ilaç firmalarına kapılarını açtı.

Samancı, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Teknokent merkezli çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini belirtti.

Anadolu topraklarından elde edilen ve İTÜ'den bilim insanları tarafından geliştirilen patentli özütleme yöntemi ile insan tüketimine uygun damla forma getirilen Anadolu propolisi için Amerika'dan Anadolu propolisi ekstraktı (A.P.E.) patenti aldıklarını aktaran Samancı, "Bu patent kapsamında Anadolu propolisinin içeriğinde bulunan fenolik ve flavonoid miktarı ve total antioksidan değeri standardize edilmiştir.



Bu standardizasyon, propolis üretiminde Türkiye'de ilk ve tek olarak hayata geçirilmiş oldu. Şimdi ise Anadolu propolisi, bir ilaç ham maddesi olma yolcuğunda emin adımlarla ilerliyor." ifadelerini kullandı.

Bir başka inovasyona daha imza atan İTÜ'lü bilim insanlarının, Anadolu propolisi içeren burun spreyini de ürettiğini aktaran Samancı, şunları kaydetti:

"İTÜ Teknokent merkezli propolis üretim tesisinde 'temiz oda' ön koşulu yerine getirilerek Sağlık Bakanlığı onaylı ve tıbbi cihaz kategorisindeki doğal burun açıcı sprey tüketici ile buluşturuldu.



Alerjik ve alerjik olmayan rinit, viral ve bakteriyel enfeksiyonların neden olduğu soğuk algınlığı ve mevsimsel grip gibi durumlarda sık görülen burun tıkanıklığı ve akıntısına doğal bir çözüm yolu sunan Anadolu propolisli burun spreyi Türkiye'deki tüm eczanelerde yerini aldı."