İSTANBUL 19°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Nisan 2023 Cumartesi / 2 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,4057
  • EURO
    21,2485
  • ALTIN
    1237.71
  • BIST100
    5012.34
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Güncel

Birçok ülkeden Türkiye'ye TCG Anadolu teklifi

Savunma sanayilerini güçlendirmek isteyen devletler, TCG Anadolu tipi SİHA gemisini envanterlerine katmak için Türkiye'den talepte bulunuyorlar. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin en büyük savaş gemisi ve dünyanın ilk SİHA gemisi olan TCG Anadolu'ya başka ülkelerden talep geldiğini açıkladı.

22 Nisan 2023 Cumartesi 10:01 - Güncelleme:
Birçok ülkeden Türkiye'ye TCG Anadolu teklifi
ABONE OL

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bir televizyon programına konuk olarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin ve dünyanın ilk SİHA gemisi olan TCG Anadolu yabancı basında büyük ilgi gördüğü gibi devletler tarafından yakından takip ediliyor. Savunma sanayilerini güçlendirmek isteyen devletler, TCG Anadolu tipi SİHA gemisini envanterlerine katmak için Türkiye'den talepte bulunuyorlar.

TCG Anadolu'ya başka ülkelerden talep geldiğine işaret eden Bakan Varank,

"Siz bu gemiyi Libya açıklarına götürdüğünüzde karada hiçbir mecburiyetiniz olmadan istediğiniz operasyonu gerçekleştirebilirsiniz. Bunun üzerindeki radarlar, sensörler yerli ve milli olarak geliştirildi. Şu anda bu gemileri bize yapar mısınız diyen başka ülkeler var. Bu manada Türkiye'nin önü açık." ifadelerini kullandı.

Bakan Mustafa Varank'ın konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde;

TCG Anadolu Türkiye'nin savunma kabiliyetlerine çağ atlatacak proje. Bu Türk donanmasına sınıf atlattığı gibi Türkiye'nin kabiliyetlerine de sınıf atlattı. Bu gemiye yerleştirdiğiniz 90'a yakın zırhlı aracı kıyıya gönderebiliyorsunuz.

İHA'ların bu gemiye iniş kalkış yapabilmesi. Dünyada bu konsepti düşünmüş başka bir ülke yok. Bu gemiyi İHA için kalkar iner hale getirirsek Türkiye'ye nasıl bir kabiliyet kazandıracağına çalıştık. Doğu Akdeniz'de, Ege'de, uluslararası operasyonlarda müthiş kabiliyet kazanabiliyorsunuz. Bugün gemiyi üreten tersaneyle konuştuğumuzda 'Bizim artık İspanyol tasarımına ihtiyacımız yok kendimiz de yapabiliriz' diyor.

Libya'da bir operasyon yapıyorsanız, diyelim ki hava gücüne ihtiyacınız var. Siz bu gemiyi Libya açıklarına götürdüğünüzde karada hiçbir mecburiyetiniz olmadan istediğiniz operasyonu gerçekleştirebilirsiniz. Bunun üzerindeki radarlar, sensörler yerli ve milli olarak geliştirildi. Şu anda bu gemileri bize yapar mısınız diyen başka ülkeler var. Bu manada Türkiye'nin önü açık. Biz Türkiye Yüzyılı'nı inşa ederken yol haritalarımızı biliyoruz.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.