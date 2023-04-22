Birçok ülkeden Türkiye'ye TCG Anadolu teklifi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bir televizyon programına konuk olarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin ve dünyanın ilk SİHA gemisi olan TCG Anadolu yabancı basında büyük ilgi gördüğü gibi devletler tarafından yakından takip ediliyor. Savunma sanayilerini güçlendirmek isteyen devletler, TCG Anadolu tipi SİHA gemisini envanterlerine katmak için Türkiye'den talepte bulunuyorlar.

TCG Anadolu'ya başka ülkelerden talep geldiğine işaret eden Bakan Varank,

"Siz bu gemiyi Libya açıklarına götürdüğünüzde karada hiçbir mecburiyetiniz olmadan istediğiniz operasyonu gerçekleştirebilirsiniz. Bunun üzerindeki radarlar, sensörler yerli ve milli olarak geliştirildi. Şu anda bu gemileri bize yapar mısınız diyen başka ülkeler var. Bu manada Türkiye'nin önü açık." ifadelerini kullandı.

Bakan Mustafa Varank'ın konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde;

TCG Anadolu Türkiye'nin savunma kabiliyetlerine çağ atlatacak proje. Bu Türk donanmasına sınıf atlattığı gibi Türkiye'nin kabiliyetlerine de sınıf atlattı. Bu gemiye yerleştirdiğiniz 90'a yakın zırhlı aracı kıyıya gönderebiliyorsunuz.

İHA'ların bu gemiye iniş kalkış yapabilmesi. Dünyada bu konsepti düşünmüş başka bir ülke yok. Bu gemiyi İHA için kalkar iner hale getirirsek Türkiye'ye nasıl bir kabiliyet kazandıracağına çalıştık. Doğu Akdeniz'de, Ege'de, uluslararası operasyonlarda müthiş kabiliyet kazanabiliyorsunuz. Bugün gemiyi üreten tersaneyle konuştuğumuzda 'Bizim artık İspanyol tasarımına ihtiyacımız yok kendimiz de yapabiliriz' diyor.

Libya'da bir operasyon yapıyorsanız, diyelim ki hava gücüne ihtiyacınız var. Siz bu gemiyi Libya açıklarına götürdüğünüzde karada hiçbir mecburiyetiniz olmadan istediğiniz operasyonu gerçekleştirebilirsiniz. Bunun üzerindeki radarlar, sensörler yerli ve milli olarak geliştirildi. Şu anda bu gemileri bize yapar mısınız diyen başka ülkeler var. Bu manada Türkiye'nin önü açık. Biz Türkiye Yüzyılı'nı inşa ederken yol haritalarımızı biliyoruz.