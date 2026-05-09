  • Biri 4., biri 2. kattan düştü! 2 yaşındaki bebek ve 18 yaşındaki genç kızdan kötü haber
Aksaray'da annesi mutfakta olduğu sırada balkona çıkan 2 yaşındaki K.Y., korkuluklara tırmanarak 2. kattan beton zemine düştü ve ağır yaralandı. Hakkari'de ise 18 yaşındaki lise öğrencisi Asiya Zirek, bir binanın 4. katından henüz belirlenemeyen bir nedenle düşerek hayatını kaybetti.

9 Mayıs 2026 Cumartesi 13:26
Olay, Yavuz Sultan Selim Mahallesi 5108 Sokak üzerinde bulunan 2 katlı apartmanın 2. katındaki dairede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, annesi mutfakta yemek yaparken balkona çıkan 2 yaşındaki K.Y. balkon korkuluk demirlerine çıkarak 2. kattan beton zemine düştü. Çocuk ağlama seslerinden durumu fark eden mahalle sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çocuğa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Müdahalenin ardından sedyeye alınan çocuk ambulansa taşınarak Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenilirken, anne gözyaşları içinde kaldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

HAKKARİ'DE 4. KATTAN DÜŞEN GENÇ KIZ KURTARILAMADI

Edinilen bilgilere göre olay, Berçelan Mahallesi'nde yaşandı. Henüz bilinmeyen bir nedenle apartmanın 4. katından düşen 18 yaşındaki Asiya Zirek, ağır yaralandı. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan genç kız, ambulansla Hakkâri Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Lise 12. sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen A.Z., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç kızın taziye bilgilerinin daha sonra paylaşılacağı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

