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  • Biri İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan 2 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
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Biri İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan 2 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, biri İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan 2 teröristin ikna yoluyla, Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

AA25 Ağustos 2020 Salı 22:35 - Güncelleme: 25 Ağustos 2020 Salı 23:02
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ikna yoluyla teslim olan bölücü terör örgütü mensubu sayısı her geçen gün artıyor.

Bu kapsamda, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı unsurlarının yürüttüğü ikna çalışmaları neticesinde 2 terörist, Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu.

Açıklamada, teslim olan teröristlerden birinin Irak'ta faaliyet gösterdiği ve Interpol tarafından kırmızı bültenle uluslararası seviyede arandığı ifade edildi.

İki örgüt mensubunun teslim olmasıyla birlikte 1 Ocak'tan bugüne kadar terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısının 139'a yükseldiği kaydedildi.

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