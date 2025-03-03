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Biri sönmeden diğeri başladı! 15 saattir alev alev yanıyor

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 17 Şubat'ta başlayan metan gazı yangını sürerken, 500 metre uzaklıktaki başka bir sondajda açığa çıkan gaz da 15 saattir yanıyor.

IHA3 Mart 2025 Pazartesi 10:32 - Güncelleme:
Biri sönmeden diğeri başladı! 15 saattir alev alev yanıyor
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Olay, dün saat 18.00 sıralarında Dumlupınar Mahallesi D-100 kara yolu yan yol üzerinde meydana geldi. Metro projesi sondaj çalışması sırasında yerin 45 metre derinliğinde gaz açığa çıktı. Gazı fark eden firma çalışanları, AFAD, itfaiye ve gaz dağıtım firması yetkililerine haber verdi. Numune alan ekipler, kontrolsüz yayılıp herhangi bir patlamaya neden olmaması için de gazı tutuşturdu. Ekiplerin olay yerindeki bekleyişi sürerken, gazın yanışı 15 saati aşkın süredir devam ediyor.

Öte yandan, 17 Şubat'ta Dumlupınar Mahallesi Bedir Sokak'ta metro inşaatı için yapılan sondaj çalışmasında, yaklaşık 47 metre derinlikte yüzeye çıkan metan gazı alev almıştı. Bedir Sokak'taki metan gazı da 14 gündür yanmaya devam ediyor.

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