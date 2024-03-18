Birinci Meclis Binası ve Atatürk Cumhuriyet Kulesi Türk bayrağı renkleri ile ışıklandırıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi dolayısıyla Çanakkale şehitlerini anmak için bazı simge alanlar belirlendi.

Bu kapsamda Birinci Meclis Binası kırmızı beyaz Türk bayrağı renkleri ile ışıklandırıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün açılışı gerçekleştirilen ve Keçiören Belediyesi tarafından yaptırılan Atatürk Cumhuriyet Kulesi de kırmızı beyaz renklerle ışıklandırılarak, kuleye "Çanakkale şehitlerini saygıyla anıyoruz." yazısı yansıtıldı.