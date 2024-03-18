İSTANBUL 14°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Mart 2024 Pazartesi / 9 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,3069
  • EURO
    35,1719
  • ALTIN
    2243.89
  • BIST100
    8718.11
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Birinci Meclis Binası ve Atatürk Cumhuriyet Kulesi Türk bayrağı renkleri ile ışıklandırıldı
Güncel

Birinci Meclis Binası ve Atatürk Cumhuriyet Kulesi Türk bayrağı renkleri ile ışıklandırıldı

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla Birinci Meclis Binası ve Keçiören'deki Atatürk Cumhuriyet Kulesi Türk bayrağı renklerine büründü.

AA18 Mart 2024 Pazartesi 22:02 - Güncelleme:
Birinci Meclis Binası ve Atatürk Cumhuriyet Kulesi Türk bayrağı renkleri ile ışıklandırıldı
ABONE OL

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi dolayısıyla Çanakkale şehitlerini anmak için bazı simge alanlar belirlendi.

Bu kapsamda Birinci Meclis Binası kırmızı beyaz Türk bayrağı renkleri ile ışıklandırıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün açılışı gerçekleştirilen ve Keçiören Belediyesi tarafından yaptırılan Atatürk Cumhuriyet Kulesi de kırmızı beyaz renklerle ışıklandırılarak, kuleye "Çanakkale şehitlerini saygıyla anıyoruz." yazısı yansıtıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.