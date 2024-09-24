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BM 79. Genel Kurul oturumu başladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyaya seslenecek

Birleşmiş Milletler (BM) üyesi ülkelerin liderleri ve üst düzey temsilcilerini bir haftalığına New York'ta bir araya getiren BM 79. Genel Kurulu oturumu başladı.

AA24 Eylül 2024 Salı 16:15 - Güncelleme:
BM 79. Genel Kurul oturumu başladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyaya seslenecek
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Oturum, BM 79. Genel Kurul Başkanı Kamerunlu Philemon Yong başkanlığında ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in konuşmasıyla açıldı.

TÜRKİYE'Yİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TEMSİL EDİYOR

79. BM Genel Kurulu'nda Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temsil ediyor.

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Bugün 3. sırada konuşmasını yapacak Erdoğan'ın konuşmasında, özellikle Gazze'deki duruma dikkati çekmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üye ülkelerden İsrail'in saldırılarına karşı durmalarını talep etmesi öngörülüyor.

76 LİDER ZİRVEYE KATILIYOR

BM Sözcülüğü, 24-30 Eylül tarihlerinde düzenlenen 79. BM Genel Kurulu'na bu yıl 76 devlet başkanı, 4 prens, 2 hükümet başkanı, 42 başbakan yardımcısı, 9 bakan, 54 bakan yardımcısı ve AB delegasyonunun katılacağını bildirdi.

BM gereken liderliği gösteremiyor

Öte yandan katılımcılardan sadece 19'unun kadın olması dikkati çekti.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • genel kurul

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