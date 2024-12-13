İSTANBUL 8°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Aralık 2024 Cuma / 12 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,9526
  • EURO
    36,7779
  • ALTIN
    2993.21
  • BIST100
    10030.9
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulunun üçüncü resmi toplantısı gerçekleştirildi
Güncel

Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulunun üçüncü resmi toplantısı gerçekleştirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulunun üçüncü resmi toplantısının, İstanbul'da üyeler ve çevrimiçi katılımlarla gerçekleştirildiğini açıkladı.

13 Aralık 2024 Cuma 16:14 - Güncelleme:
Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulunun üçüncü resmi toplantısı gerçekleştirildi
ABONE OL

Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu üçüncü resmi toplantısı, İstanbul'da gerçekleştirildi.

Toplantıya ilişkin resmi sosyal medya hesabından paylaşım yapan Emine Erdoğan, "Daha önceki toplantımızda ele aldığımız önemli başlıkları derinlemesine değerlendirirken, sıfır atık hareketinin bir yaşam felsefesi olarak dünyamıza nasıl yön verebileceği üzerinde durduk" dedi.

"Bu hareketin, gidişatı tersine çeviren güçlü bir yol haritası sunduğu gerçeğini daha geniş kitlelere ulaştırmanın sorumluluğunu hep birlikte taşıyoruz" diyen Erdoğan, "Toplantımızda, dünyanın farklı coğrafyalarındaki çabaları ortak bir vizyonda buluşturacak küresel bir liderlik anlayışının gerekliliğini değerlendirdik" açıklamasında bulundu.

Toplantıda 2025 hedeflerine ulaşmak için atılacak somut ve etkili adımları ele aldıklarını ifade eden Emine Erdoğan ayrıca, "Kurul üyelerimizin derin bilgi ve değerli katkıları, bu yolculukta en mühim gücümüzdür. Daha adil bir dünya için yaktığımız bu meşalenin ışığının her yere ulaşmasını temenni ediyor, 2025 rotamızın insanlık adına hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.