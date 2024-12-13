Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulunun üçüncü resmi toplantısı gerçekleştirildi

Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu üçüncü resmi toplantısı, İstanbul'da gerçekleştirildi.

Toplantıya ilişkin resmi sosyal medya hesabından paylaşım yapan Emine Erdoğan, "Daha önceki toplantımızda ele aldığımız önemli başlıkları derinlemesine değerlendirirken, sıfır atık hareketinin bir yaşam felsefesi olarak dünyamıza nasıl yön verebileceği üzerinde durduk" dedi.

"Bu hareketin, gidişatı tersine çeviren güçlü bir yol haritası sunduğu gerçeğini daha geniş kitlelere ulaştırmanın sorumluluğunu hep birlikte taşıyoruz" diyen Erdoğan, "Toplantımızda, dünyanın farklı coğrafyalarındaki çabaları ortak bir vizyonda buluşturacak küresel bir liderlik anlayışının gerekliliğini değerlendirdik" açıklamasında bulundu.

Toplantıda 2025 hedeflerine ulaşmak için atılacak somut ve etkili adımları ele aldıklarını ifade eden Emine Erdoğan ayrıca, "Kurul üyelerimizin derin bilgi ve değerli katkıları, bu yolculukta en mühim gücümüzdür. Daha adil bir dünya için yaktığımız bu meşalenin ışığının her yere ulaşmasını temenni ediyor, 2025 rotamızın insanlık adına hayırlı olmasını diliyorum" dedi.