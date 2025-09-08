Birleşmiş Milletler'den Rusya saldırısına kınama

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, yaptığı yazılı açıklamada, "Genel Sekreter, Rusya Federasyonu'nun 7 Eylül'de çocuklar da dahil olmak üzere çok sayıda kişinin ölümüne ve yaralanmasına yol açan saldırılarını şiddetle kınıyor." ifadesine yer verdi.

Saldırılarda hükümet binaları ile diğer konut ve sivil alt yapıların hedef alındığına dikkati çekilen açıklamada, devlet kurumlarının hedef alınmasının, çatışmanın daha da tırmanmasına yol açtığı uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, "Sivillere ve sivil altyapıya yönelik saldırılar uluslararası insancıl hukuku ihlal etmektedir. Bu saldırılar kabul edilemez ve derhal sona erdirilmelidir." denilerek, Ukrayna'da acil ve koşulsuz ateşkes çağrısı tekrarlandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Rusya'nın başkent Kiev'e düzenlediği son hava saldırılarında 4 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 44 kişinin yaralandığını belirtmişti. Savaşın başlangıcından bu yana gerçekleştirilen en kapsamlı hava saldırısında, Rus güçlerinin ilk kez hükümet binasını vurduğu kaydedilmişti.