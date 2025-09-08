İSTANBUL 27°C / 19°C
Güncel

Birleşmiş Milletler'den Rusya saldırısına kınama

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya'nın Ukrayna'da çok sayıda kişinin ölümüne ve yaralanmasına yol açan son saldırılarını 'şiddetle' kınadığını açıkladı.

AA8 Eylül 2025 Pazartesi 22:07 - Güncelleme:
Birleşmiş Milletler'den Rusya saldırısına kınama
ABONE OL

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, yaptığı yazılı açıklamada, "Genel Sekreter, Rusya Federasyonu'nun 7 Eylül'de çocuklar da dahil olmak üzere çok sayıda kişinin ölümüne ve yaralanmasına yol açan saldırılarını şiddetle kınıyor." ifadesine yer verdi.

Saldırılarda hükümet binaları ile diğer konut ve sivil alt yapıların hedef alındığına dikkati çekilen açıklamada, devlet kurumlarının hedef alınmasının, çatışmanın daha da tırmanmasına yol açtığı uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, "Sivillere ve sivil altyapıya yönelik saldırılar uluslararası insancıl hukuku ihlal etmektedir. Bu saldırılar kabul edilemez ve derhal sona erdirilmelidir." denilerek, Ukrayna'da acil ve koşulsuz ateşkes çağrısı tekrarlandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Rusya'nın başkent Kiev'e düzenlediği son hava saldırılarında 4 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 44 kişinin yaralandığını belirtmişti. Savaşın başlangıcından bu yana gerçekleştirilen en kapsamlı hava saldırısında, Rus güçlerinin ilk kez hükümet binasını vurduğu kaydedilmişti.

