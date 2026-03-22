Birlikte alkol masasına oturdular: Tabancasından çıkan kurşun arkadaşına isabet etti

Edinilen bilgiye göre, Uzunköprü ilçesine bağlı Muhacırkadı köyünde sabaha karşı 04.00 sıralarında F.E. isimli şahıs aldığı alkolün etkisiyle havaya ateş etti. Bu sırada tabancanın yön değiştirmesi sonucu yerden seken mermi, yanında bulunan ve birlikte alkol aldığı arkadaşı O.İ.'nün sağ üst bacak bölgesine isabet etti.

TABANCAYLA ATEŞ EDERKEN ARKADAŞINI YARALADI

Olayda hafif şekilde yaralanan O.İ.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Yaralı şahıs tedbir amaçlı müşahede altına alındı. Olayda kullanılan 1 adet ruhsatsız tabanca muhafaza altına alınırken, olay yerinde Olay Yeri İnceleme Timi tarafından gerekli incelemeler yapıldı. Mağdur ve şüpheli şahıslardan atış artığı svap örnekleri alındı.

Meydana gelen olayla ilgili nöbetçi cumhuriyet savcısına bilgi verildiği, şüpheli F.E.'nin Cumhuriyet Başsavcılığı'nda mevcutlu olarak hazır edileceği bildirildi. Olayla ilgili F.E., O.İ. ve beraberindeki 2 kişiye Kabahatler Kanunu kapsamında 7 bin 56 lira idari para cezası uygulandı.