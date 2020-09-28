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Biruni Üniversitesi'nden gözaltına alınan başhekime ilişkin açıklama

Biruni Üniversite Hastanesi'nin Başhekimi Doç. Dr. Mahir Cengiz'in gözaltına alınmasında dair üniversiteden açıklama yapıldı.

28 Eylül 2020 Pazartesi 10:46 - Güncelleme: 28 Eylül 2020 Pazartesi 13:59
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Üniversitemize bağlı Sağlık, Eğitim, Uygulama ve Araştırma merkezi olarak faaliyet gösteren hastanemizde, başhekim olarak görev yapan Doç. Dr. Mahir Cengiz 25.09.2020 tarihinde gerçekleştirilen kolluk faaliyeti kapsamında gözaltına alınmıştır. Bu durumdan, çeşitli medya mecralarına ve haberlere yansıması ile bilgimiz olmuştur.

Kurumumuzda çalışan tüm diğer personelimiz gibi, adı geçen personelin de göreve başlamadan önce detaylı güvenlik soruşturmasına tabi tutulduğunu önemle ve öncelikle vurgulamak isteriz. Bu konudaki hassasiyetimiz uzun yıllardır devam etmekte olup, yasal çerçevede kalmak kaydıyla tüm idari otoritelerle irtibat içerisinde kalınarak personel istihdamına yönelik usul ve politika yürütülmektedir.

Tüm faaliyetlerini hukuka, yasal mevzuata, ahlaka ve milli değerlere uygun şekilde yerine getiren Üniversitemizin, gözaltı gerekçesi ile hiçbir şekilde ilişkisi olmamasına rağmen adının talihsiz bir şekilde geçtiği bu haber üzüntüyle karşılanmıştır. Bununla birlikte; adli makamlarla tam bir işbirliği içerisinde hareket edildiğini, adli soruşturmanın ise yakinen takip edildiğini, kamu tüzel kişiliğini haiz bir kurum olarak yasal düzenlemeler çerçevesinde her türlü yükümlülüğün yerine getirildiğini ve büyük bir kararlılıkla bu tutumun sürdürüleceğini kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız. 

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