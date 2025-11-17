İSTANBUL 20°C / 16°C
17 Kasım 2025 Pazartesi
Güncel

Bisiklet sürmek istemişti! Yaya geçidine aldırmadan 12 yaşındaki çocuğu ezdi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde ootomobil, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Muhammet Miraç Çam'ın (12) kullandığı bisiklete çarptı.

17 Kasım 2025 Pazartesi 12:01
Bisiklet sürmek istemişti! Yaya geçidine aldırmadan 12 yaşındaki çocuğu ezdi
Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı'nda, sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 KYM 021 plakalı otomobil, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Muhammet Miraç Çam'ın (12) kullandığı bisiklete çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çam'ın hayatını kaybettiğini belirleyen ekipler, kaçan sürücünün otomobilinde inceleme yaptı.

İncelemenin ardından çocuğun cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Otomobil sürücüsünün yakalanması için polis ekiplerince başlatılan çalışma sürüyor.

