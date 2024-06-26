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Bisikleti banka kapısına kilitledi, içeridekiler mahsur kaldı: 'Biz fıkraları çok sevmeyiz, fıkra gibi yaşarız'

Rize'de dalgın bir vatandaş, bisikletini bankanın kapısına kilitleyince içeride bulunan müşteriler ve banka çalışanları mahsur kaldı.

IHA26 Haziran 2024 Çarşamba 13:32 - Güncelleme:
Bisikleti banka kapısına kilitledi, içeridekiler mahsur kaldı: 'Biz fıkraları çok sevmeyiz, fıkra gibi yaşarız'
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Rize'de bir vatandaş Yeniköy Mahallesi Tevfik İleri Caddesi üzerinde bulunan bir özel bankanın kapısına bisikletini kilitleyip oradan uzaklaştı. Bankanın içerisinde bulunan vatandaşlar ise kapıyı açamadıkları için içeride bir mahsur kaldı. O esnada dışarıda bulunan Hasan Kolay isimli bir vatandaş olayı fark edince cep telefonu ile o anları kaydetmeye başladı. Kayıt esnasında Kolay, bu olayların sadece Rize'de yaşanabileceğini, kendisinin de Rize'den başka bir yerde yaşamayacağını ifade etti. Dışarıda bulunan vatandaşların da yardımıyla içeride mahsur kalanları bisikleti kapıyla beraber içeriye sokarak dışarı çıkarttı.

"FIKRA GİBİ YAŞARIZ"

Rize'de bu tür olayların yaşanabildiğini ifade eden Kolay, "Biz bu ağacın altında tesadüfen çay içiyorduk. Benim yüzüm bankaya doğruydu. Bizim bir kardeşimiz vardı bankanın kapısını hafifçe araladı. Tam açılmıyordu. Bankanın kapısına bir adam bisikletini kilitledi. Dışarı çıkmak istiyor fakat dışarı çıkamadılar. Adam bisikletini sağlama alıp çekip gitmiş oradan. Müşteri olarak tanıdığımız biri vardı. Dışarı çıkmak istiyordu. Biz de oraya yöneldik. Burası Rize bize bu olay normal geldi. Dışarıda bir yerde bulunanlara farklı gelir. Biz de yardımcı olmaya çalıştık. Ben de önce bu olayı görüntülemek istedim. Bizim buralarda yaşanan olayları millete gösterelim dedik. Bankanın kapısından insanları çıkarmaya çalıştık. Bayağı bir bekledik ama adam gelmedi. İlerleyen saatlerde gelmiştir. Rize'nin dışındaki dostlarımız aradı. Çok gülenler de oldu. Tepkiler güzel oldu. Bizim Rize'de yaşam şeklimiz fıkra gibidir. Bu da bir rastlantıdır. Biz fıkraları çok sevmeyiz, fıkra gibi yaşarız" dedi.

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