Bisikleti ile kavşaktan geçmeye çalışan 75 yaşındaki adama tır çarptı, şoför şoka girdi

DHA 20 Şubat 2021 Cumartesi 17:42 - Güncelleme: 20 Şubat 2021 Cumartesi 17:42

Olay, saat 16.30 sıralarında Düzce D-655 Karayolu Karaca kavşağı mevkiinde meydana geldi. Düzce'den Akçakoca yönüne giden Atilla Parlak yönetimindeki 81 AJ 405 plakalı TIR, göre kırmızı ışık ihlali yaparak karşıya geçmeye çalıştiği öne sürülen bisikletli Mehmet Özcan'a çarptı. Mehmet Özcan yaralanırken, sağlık ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine gelen ambulansla Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Özcan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Kazanın şokunu yaşayan TIR şoförü Atilla Parlak ise aracının yanında uzun süre oturarak bekledi. Parlak ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.