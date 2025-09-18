Bişkek'te TDT zirvesi... Cevdet Yılmaz: Dayanışma güçleniyor

Başkent Bişkek'teki Cumhurbaşkanlığı Kongre Merkezi'nde Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Adılbek Kasımaliyev'in başkanlığında düzenlenen toplantıya, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kazakistan Başbakanı Olcas Bektenov, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov, Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov ve TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Omüraliyev katıldı.

Toplantıda, ekonomi, ticaret, yatırımlar, ulaştırma, dijitalleşme, enerji ve tarım alanlarında işbirliği konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Kasımaliyev, yaptığı konuşmada, Türk Devletleri Teşkilatı'nın son yıllarda bir diyalog platformundan, yeni bir yapı ve mekanizmalarla büyük bir bölgesel birliğe dönüştüğünü vurguladı.

Bu yıl Kırgızistan Cumhuriyeti'nin Türk Devletleri Teşkilatı'nın dönem başkanlığını yürüttüğünü hatırlatan Kasımaliyev, mevcut dönem başkanlığı görevi kapsamında ekonomik işbirliğinin geliştirilmesine özel önem verdiğini belirtti.

Kazakistan Başbakanı Bektenov ise cumhurbaşkanlarının yapıcı politikasının, TDT'nin stratejik temelinin oluşturulmasına yönelik önemli girişimlerin planlı bir şekilde hayata geçirilmesine olanak sağladığını ifade etti.

Azerbaycan Başbakanı Asadov da Türk devletlerinin istikrar, güvenlik ve refahı sağlama yönündeki çabalarını birleştirmesinin önemini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ise TDT'nin, üye ülkeler arasındaki dayanışmayı güçlendirerek, bölgede refahın, kalkınmanın ve bütünleşmenin en önemli aktörlerinden biri haline geldiği söyledi.

Toplantının sonunda 2024–2025 döneminde Kırgız Cumhuriyeti'nin Dönem Başkanlığı altında kaydedilen ilerlemeyi memnuniyetle karşılayan ortak bildiri kabul edildi.